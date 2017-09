Robo de medio millón de pesos: "El can de rastreo señaló a un empleado"

A principios del corriente mes robaron medio millón de pesos de una empresa de venta de materiales para la construcción en la localidad de Urdinarrain. Acerca del avance de las investigaciones, el jefe departamental de Policía de Gualeguaychú, Carlos Pérez, reveló que "se han recabado distintos indicios como huellas y pisadas. Se le ha dado intervención a Camilo, un perro que rastrea personas. Se hizo una prueba con una prenda que se encontró. Y el can señaló a una persona, tenemos un dato", aseguró.En esta dirección agregó: "Se está trabajando, sin llegar a incriminar. Se están dando los primeros pasos pero tenemos una pista importante. Esta prueba es tenida en cuenta por la justicia".De igual manera indicó que el rastro obtenido por el perro no coincide con los domicilios allanados. "Los allanamientos son fundados. En uno de ellos se encontró dinero, y si bien uno no debe inferir nada, llamó la atención la forma en que había sido guardado. Pero estos allanamientos no coinciden con el dato que arrojó el can", admitió en declaraciones al sitio La Región.El jefe de policía departamental dijo estar convencido de la participación interna. "No se descarta nada. Hubo inteligencia, conocían perfectamente el lugar usaron herramientas del propio lugar, y en un sitio lleno de discos agarraron los específicos para el corte" observó.Durante el fin de semana del 9 y 10 de septiembre, entre los truenos y los relámpagos un grupo de ladrones ingresó a las oficinas de de Charadía Materiales, de Jorge Charadía, ubicada en Urdinarrain, y se llevó de la caja fuerte una suma millonaria de dinero.La denuncia la realizó Pablo Gustavo Charadía, el hijo del dueño, luego de notar a las 7 y media de la mañana del lunes 11, cuando ingresó con los trabajadores a local, que todo estaba revuelto y que la caja fuerte estaba forzada y vacía.Los ladrones ingresaron al lugar el sábado, luego de que los dueños cerraran las oficinas y trabajaron a lo largo de todo el domingo con una amoladora para romper la caja fuerte.Según el comisario de Urdinarrain, los ladrones conocían el lugar y los tiempos de los trabajadores y dueños de la empresa.