Está muy grave un joven que se accidentó cuando iba en moto

En las últimas horas de la tarde de este lunes, desde la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario de Gualeguaychú se informó que el joven de 17 años que se accidentó cuando iba en moto en Larroque "permanece con pronóstico muy reservado, con asistencia mecánica respiratoria y se le suministran medicamentos inotrópicos. Por su estado delicado, a raíz de un traumatismo de cráneo severo, se determinó que prosiga en monitoreo constante en la Unidad".



El siniestro ocurrió el sábado cerca de las 14 horas, en Avenida Urquiza y calle Pedro Smith, de Larroque, donde colisionaron una camioneta marca Toyota Hilux, que transitaba por Avenida Urquiza en dirección al ingreso de la ciudad con una moto marca Gilera Smash de 110 cc, color negra, conducida por Franco Carro, quien circulaba en mismo sentido que la Pick Up.



A raíz del impacto, el motociclista fue trasladado al Hospital San Isidro Labrador, donde recibió atención médica, fue derivado al Hospital Centenario.

El papá de Franco contó a Radio Máxima que su hijo había mejorado el domingo y que los primeros estudios no habían arrojado ninguna lesión grave por lo que fue pasado a una sala intermedia. Pero algunas horas después se descompensó y volvió a terapia, donde en la segunda tomografía se pudo ver el traumatismo. Sobre el siniestro, relató que Franco llevaba casco, de los viejos, y que el conductor de la camioneta habría manifestado que "no lo había visto al doblar". El mismo habría recuperado su libertad el domingo, pero continúa ligado a la causa.