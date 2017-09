Juicio por el crimen de Micaela: Nuevo dato podría complicar a Pavón

Este lunes tuvo lugar la tercera jornada de audiencias por el juicio oral pero no público a los presuntos autores del crimen de Micaela García.A lo largo de esta audiencia brindaron su testimonio los oficiales actuantes en la localización del Renault 18 Break donde habrían trasladado a la joven.Del mismo modo, también ofrecieron su testimonio los, quienesy el posterior encuentro con el zapato perdido de Micaela en la madrugada de ese sábado.Por otro lado, también testificó frente al Tribunal una mujer que fue testigo, a las 8:25 de aquella mañana, del paso del vehículo señalado con dos sujetos adentro.Pero lo más destacado de esta audiencia fue, pareja de Sebastián Wagner y madre de Gabriel Otero, ambos imputados, junto a Néstor Pavón, como autores del hecho.La mujer reiteró su relato sobre lo ocurrido aquella noche, hasta la mañana, corroborando la versión de su hijo, yAl cabo de estas tres audiencias, si bien no hay pruebas contundentes sobre la participación de uno u otro, va quedando demostrada la participación de, por lo menos, dos personas, mientras que crecen las contradicciones de Pavón en diferentes aspectos.De la misma manera, el compromiso de Otero aun no es contundente, y solo quedará definido luego del testimonio de una decena de testigos prometidos por su defensa.Por último, se supo que en la hornada de hoy será el turno de los peritos que intervinieron en la investigación, entre los que se destacan Ángel Iturria y Aguirre.Micaela García, una estudiante de profesorado educación física de 21 años, desapareció el 1 de abril luego de salir de un boliche de Gualeguay y su cuerpo fue hallado siete días más tarde, con signos de haber sido estrangulada y posiblemente violada.Según la instrucción del caso, la joven fue secuestrada y asesinada en la misma fecha de su desaparición en la camioneta Renault 18 Break perteneciente a Wagner, quien fue detenido días más tarde del hallazgo del cuerpo de la víctima en la localidad bonaerense de Moreno.