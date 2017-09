Asalto a distribuidora: los delincuentes se llevaron unos 400 mil pesos

Policiales Ingresaron a una distribuidora y se alzaron con una importante suma de dinero

El dueño de la distribuidora CEO Distribuciones, Oscar Cutro, dijo aque se trató de 400 mil pesos lo sustraído, además del importante daño que produjeron en el lugar., relató el hombre.Consultado respecto a si tiene sospechas de quién o quiénes podrían haber sido los delincuentes, aseveró: "No quiero pensar, porque si no, no voy a poder vivir. A lo mejor han venido a comprar y estudian todo. A la caja fuerte no la tocaron, agarraron una cajita que tenía".Ahora,, puso relevancia Cutro.Contó que la policía "llegó ni bien les avisaron". Al respecto, aseveró: "Venía viajando cuando le avisan a mi señora. Ella fue enseguida con mi hermano. Llegaron casi juntos con la policía".Estimó que los delincuentes "han estado el domingo durante todo el día, levantaron la chapa del techo y entraron. Pasó un conocido mío y vio dos o tres `tipos` medio sospechosos, la llamó a mi señora y le avisó"."Entró la policía primero, se encontraron con que estaba todo roto", acotó.Por el momento, no hay detenidos.