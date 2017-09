"Siempre lo dije y lo vuelvo a afirmar, mi hijo es inocente", dijo ex de Wagner

En el marco del juicio por la muerte de Micaela García, este lunes se realizó en los tribunales de Gualeguay la tercera jornada del debate que, a pedido de la familia de la víctima, es a puertas cerradas.En la continuidad del proceso, y dentro de los testimonios que se tomaron, estuvo el de Nora González, ex mujer de Sebastián Wagner, y mamá de Gabriel Otero, dos de los tres imputados en el hecho y que están sentados en el banquillo de los acusados junto a Néstor Pavón.y remarcó que luego del brutal crimen dejó de tener contacto con Wagner. Mientras que con su hijo no ha podido estar "ya que tras la prisión domiciliaria está en la casa de la tía, me separaron y no puedo tener contacto, no puedo verlo"."Siempre lo dije y lo vuelvo a afirmar, mi hijo es inocente. Nunca nos imaginamos que íbamos a caer en esto", expresó la mujer.Finalmente, y consultada sobre la posibilidad de que Wagner haya conocido con anterioridad a Micaela, González señaló: "no lo sabía, pero lo sospeché porque de otra forma cómo podía encontrarse con una chica, así porque sí no más, no".