Imputan a Juez y funcionarios de la Justicia entrerriana por adopción ilegal

Piden indagar al juez y funcionarios judiciales

Una cadena de ilegalidades

Estado y Justicia, cómplices

Conocer a su hija

Adopción ilegal

Argumentos

El fiscal Mahiques pidió la declaración del magistrado entrerriano que aprobó la cesión de una beba, pese a la oposición del padre biológico. Habría habido una cadena de complicidades que permitió la adopción ilegal."A pesar de sufrir el destrato, la injusticia y la burla del sistema, con la certeza del vínculo biológico y la vocación de padre como guía de su conducta, logró que al día de hoy, más de 17 años después,".La afirmación corresponde al fiscal criminal y correccional porteño Ignacio Mahiques. Se refiere a Leonardo Fornerón, un vecino de Rosario del Tala, que el 16 de junio de 2000 fue padre. Pero la pequeña fue entregada por la madre biológica,Después de 17 años de no bajar los brazos, Fornerón recibió un fuerte espaldarazo de la Justicia. En las últimas horas,Entre los imputados está el matrimonio que recibió la guarda de la menor, identificado en el dictamen como B. y Z.; la madre biológica, Diana Enríquez;. La jueza Alicia Iermini deberá definir si hace lugar a lo solicitado por el fiscal."La ilegítima entrega de XX (tal como se define a la menor en la presentación del fiscal), en el que asumieron un rol protagónico Enríquez, el matrimonio integrado por B. y Z. y el defensor Guaita, constituye un rol neurálgico de la imputación;", afirmó Mahiques en su dictamen.a convivir en familia, además de negar el derecho a la identidad, y obligó a garantizar un proceso que culmine en la revinculación entre Fornerón y su hija,Pero el tiempo pasó y la situación continuó hasta que la investigación recayó en la fiscalía de Mahiques. "Es fundamental que quienes tenemos la responsabilidad de brindar un servicio de justicia en el ámbito penal seamos conscientes de la importancia que representa la debida sanción en un plazo razonable de los responsables de este plan criminal que implicó el robo institucionalizado de XX del poder de su padre, quien desde ese mismo momento hasta estos días,", sostuvo en su dictamen el representante del Ministerio Público.Fornerón conoció a su hija cuando ambos coincidieron en el momento de la extracción de muestras de sangre para el estudio de ADN. El primer encuentro entre padre e hija, después de un insistente pedido para establecer un régimen de visitas, duró apenas 45 minutos. Fue en octubre de 2005 en un hotel de Victoria y él fue presentado como "un amigo". Todo fue supervisado por una psicóloga.Después del fallo de la CIDH se fijó finalmente un régimen de visitas. A la menor le angustiaba mucho la situación y su padre biológico no tuvo intención de presionar en ese tema. Se estableció que debían ser dos encuentros por año, pero no se concretó aún esa resolución."A los fines de cumplir con el objetivo criminal propuesto, Enríquez entregó a la niña concebida fruto de la relación que había mantenido con Fornerón, sin el consentimiento de este último, a B. y Z.,, para lo cual contó con lasen su condición de padre y de XX en su calidad de niña sustraída de su familia biológica", afirmó el fiscal Mahiques aFornerón se enteró por una vecina que Enríquez estaba embarazada. Su relación sentimental había terminado un tiempo antes. Él expresó enseguida su deseo de hacerse cargo del bebe, pero la mujer dio a luz el 16 de junio de 2000 en una clínica de Victoria y un día después entregó a su hija. Pocos días después, comenzó la lucha judicial del padre biológico.Según el expediente del caso, el juez entrerriano Raúl del Valle (foto) dispuso la confirmación de la guarda judicial de la beba en 2001 y rechazó el pedido del padre biológico al argumentar que Leonardo Fornerón habría reconocido a la menor 74 días después del nacimiento, que no tenía una relación formal con la madre biológica y que ambos habían abandonado a la niña por lo que debía quedar ésta bajo tutela.En su dictamen el fiscal Ignacio Mahiques (foto) expuso que debe darse una rápida resolución a este caso que se prolonga desde mediados de 2000: "Es fundamental que quienes tenemos la responsabilidad de brindar un servicio de justicia en el ámbito penal seamos conscientes de la importancia que representa la debida sanción en un plazo razonable de los responsables de este plan criminal".