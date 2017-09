La figura de Independiente sería investigada por encubrir la violación de Zárate

Los hechos que los incriminan

Martín Benitez, figura de Independiente, y el ex del "rojo" Nicolás Pérez podrán ser investigados por encubrimiento de la violación por la que fue condenado este lunes último el mediocampista Alexis Zárate.Es que Martín Benitez y Nicolás Pérez intentaron, según pruebas de la querella en la causa contra Zárate, persuadir a la víctima para que no denuncie además de justificar el accionar del acusado.Según pudo saber minutouno.com, la abogada Raquel Hermida Leyenda además está analizando denunciarlos, también, por falso testimonio.El hecho ocurrió el 16 de marzo del 2014 en la casa de Pérez en Wilde. Martín Benítez , su por entonces novia, Guliana y Alexis Zárate habían ido a bailar y luego fueron para la casa de Pérez.La pareja había tenido relaciones sexuales y luego se quedaron dormidos, situación que aprovechó Zárate para meterse en la habitación y violar a la joven de 22 años.Una de las pruebas que tiene la querella para denunciarlos son los chats de Whatsapp que ambos jugadores mantuvieron con la víctima horas después de la violación.En el primer mensaje, Benítez le escribe a su novia: lo primero que le inquieta es saber si ya realizó la denuncia. Ella le reclama que diga la verdad y no cubra a Zárate.Acto seguido, Benítez le pide "arreglar" lo que pasó y le revela que Zárate se quiere "lastimar con un cuchillo".El que también escribió a la víctima fue Nicolás Pérez, dueño del departamento donde fue violada la joven. Pide "perdón" y justifica a Alexis Zárate diciendo que estaba borracho.