Continúa la investigación por la extraña muerte de una anciana

Pasaron casi nueve meses de la extraña muere de Marta Beatriz Rigano de 71 años de edad, ocurrida en navidad del 2016, en un centro asistencial privado de Concepción del Uruguay, donde llegó con evidentes signos abandono y golpes.



Tras su muerte, una hija denunció ante la Justicia supuestos malos tratos, apuntando a su propia hermana y su cuñado, con quienes vivía la septuagenaria en el Barrio 150 Viviendas.



La causa recayó en manos del fiscal de turno, doctor Fernando Martínez Uncal, quien inmediatamente ordenó la autopsia del cadáver y numerosas diligencias.



El caso



El hecho se conoció cuando médicos de un Centro Asistencial Privado, llamaron a la Policía para comunicar el fallecimiento de una mujer que presentaba signos evidentes de malos tratos.



La misma fue internada en la Cooperativa Médica con una insuficiencia respiratoria. Falleció este 25 de diciembre por paro cardiorespiratorio, tras lo cual la Policía se entrevistó con una hija, quien denunció que su madre presentaba signos de haber recibido malos tratos corporales, como hematomas y quemaduras.



Seguidamente tomó intervención la médico policial, quien observó que presentaba lesiones y hematomas múltiples en diversos estado de evolución, los que se veían en el rostro, tórax, miembros superiores e inferiores, así como un traumatismo superior izquierdo, compatible con fractura de humero y clavícula izquierda, así como una escara sacra, un evidente estado de abandono y hasta piojos en sus cabellos.



Posteriormente se constató que existían antecedentes por denuncias en la Comisaría Segunda por parte de la hija de Marta Beatriz Rigano y vecinos que temían una tragedia, las que databan de comienzos de 2016, acusando a su propia hermana y a su esposo por los malos tratos a la septuagenaria, causa que no prosperó en su momento, ya que lamentablemente, la mujer negaba esto ante la autoridad judicial interviniente en esos momentos, la doctora Ana María Presas, pero se sospechaba que mentía por temor.



A casi 9 meses



El representante del Ministerio Público, en diálogo con el sitio 03442, señaló que es un caso muy complejo y delicado, para lo cual son necesarias numerosas medidas, agregando que no hay imputados, pero se notificó a la hija y su esposo, quienes son los principales sospechosos ante las denuncias.



El fiscal señaló que espera lleguen a sus manos los informes autópsicos para tener confirmación del tipo de lesiones, modo en que se produjeron y tiempo de evolución.



También explicó que se está ahondando en la investigación del entorno familiar y se solicitaron informes en diferentes centros asistenciales por donde hubiera pasado la septuagenaria en otras oportunidades, incluyendo informes requeridos al PAMI, donde era afiliada.



El doctor Martínez Uncal confirmó que la causa sigue en marcha y que se recibieron y recibirán más testimonios y si bien estos trabajos no se ven, la misma está en marcha firme para llegar al esclarecimiento y si se confirman las denuncias, imputar a quienes corresponda.