Vecinos de calle Saraví se autoconvocaron ante "seguidilla de robos"

Roque es un vecino de esa zona, que posee un taller mecánico, y el viernes pasado, aproximadamente a las 20, sufrió un robo en su vivienda. Los delincuentes "se llevaron 160.000 pesos. Salimos a hacer unas compras, y al llegar, encontramos la casa dada vuelta. Nos robaron todos los ahorros. Hasta se dieron el lujo de comer bananas y tirar las cáscaras y los papeles en el piso", contó el hombre a Códigos.



El vecino afectado detalló que por el hecho, según les comunicaron, "identificaron a unos chicos de calle Gorriti, pero no les pueden hacer nada". En la comisaria, según detalló, "nos dijeron que nos cuidemos porque ya conocen la casa".



"No hemos tenido una respuesta. Todo queda en la nada, no hay pruebas. Nos decidimos a convocarnos para que se sepa lo que está pasando", expresó el hombre. Acotó que ha habido en la zona, "una seguidilla de robos".



Una mujer que sufrió "el robo de una cámara de seguridad" de su vivienda aseguró que "entraron por la casa de su vecino para sacarla. Ahora ese vecino tuvo que poner las rejas más altas".



Otra vecina de la zona mencionó a Códigos que "caminan por los techos" en las casas de la zona. Detalló que en estos días sintió "ruidos arriba del techo. No los vi, pero sentí pasos arriba del techo de chapa".



Lucrecia, de la despensa del lugar, contó que en su comercio "entraron a robar, tres veces. La última vez, intentaron pero no pudieron cometer el hecho; tuvimos que tomar medidas de seguridad".



Indicaron que, en un corralón del lugar, también sufrieron un robo en estos días.



"Nos han robado a todos, prácticamente, acá. Antes se veía más presencia de patrulleros, parecería que fuera una zona liberada", mencionó otro de los habitantes del lugar.



Los vecinos buscan entrevistarse con el jefe de la departamental de policía de Paraná. "Queremos que pongan un policía adicional, en una esquina. En el centro se ven, efectivos vigilando cada cuadra y media. Nosotros estamos olvidados". Elonce.com