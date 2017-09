Crimen de Micaela: El hijastro de Wagner está "ansioso por probar su inocencia"

Pavón dijo que "no estuvo, que no sabía nada"

Matías Farías, defensor de Gabriel Otero, confirmó aque el hijastro de Sebastián Wagner está "ansioso por probar su verdad y su inocencia"."Wagner no lo nombra en ningún momento, sino, hay un testigo que menciona que lo ve a Wagner y a mi defendido circulando en el mismo vehículo a las 8.15. Lo reconoció en rueda de reconocimiento y esa sería la prueba principal que lo tiene atado a la causa principal", remarcó el abogado.Pero según Farías, Otero "niega haber estado en el auto".Para el abogado el joven de 21 años, "Wagner llegó a las 8 y al auto lo lavó al mediodía"."Lo hizo porque al mediodía estuvo haciendo mandados con su mujer y al verlo tan embarrado, le quitó un poco de barro por dentro. `Si me lo prestó Wagner como un favor, yo se lo devuelvo´", dijo Farías."También lo aspira, pero ni siquiera tira el depósito de la aspiradora", agregó al respecto.Farías tomó la defensa de Otero cuando el hijastro del principal acusado, Sebastián Wagner, se encontraba con prisión preventiva. Ningún abogado gualeyo quiso tomar la defensa y a través de un contacto llegaron a él, según había revelado el mismo abogado.En tanto, el abogado de Néstor Pavón, aseguró aque iba a pedir la inocencia de su defendido, ya que según sostiene "no hay pruebas objetivas que puedan implicarlo" en el crimen de Micaela.Según los dichos de Horacio Barreto, su defendido dijo que "él no fue, que no estuvo, que no sabía nada"."Lo que se comprobó es el viaje a Buenos Aires, que le hizo el favor (a Wagner), pero eso no significa que él sabía del delito", argumentó el defensor del dueño del lavadero."Pavón estuvo en su trabajo, en su casa y con su hijo", aseguró Barreto y de acuerdo a lo que comentó, tiene testigos para probarlo pero dijo no recordar quiénes son.