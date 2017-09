Incendio generó alarma en el Hospital Escuela de Salud Mental

Un incendio en uno de los pabellones del Hospital Escuela de Salud Mental (Ex Roballos) movilizó a personal de Bomberos y de la Policía en horas de la noche.



Según se pudo establecer, una persona que se encuentra alojada en el lugar se habría quedado dormida con un cigarrillo encendido, lo cual originó un principio de foco ígneo. La importante humareda que emanaba del lugar generó alarma.



No obstante, la rápida intervención de personal especializado evitó que el hecho pasara a mayores. Según confirmaron fuentes policiales, una persona de 21 años de edad fue trasladada de urgencia al hospital San Martín, puesto que presentaba principio de asfixia. A pesar de ello, su vida no correría peligro.