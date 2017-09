"El video del salamín": Empleado se filmó con Rivas y lo citan a declarar

, le preguntó el hombre de 30 años a Gustavo Rivas, que está acusado de corrupción y prostitución de menores. "No,, y no digo más nada", le respondió Rivas.

Hasta allí nada de interés para la Justicia, pero la conversación continuó y el empleado de Farmacity fue por más:, le dijo, pero Rivas puso un freno: "no, no, no, cortá y te cuento bien cómo fue inventado lo del salamín".Si bien alguno puede minimizar la conversación y entender que todo se trató de un chiste de mal gusto, no hay que olvidarse que detrás de todo lo que ocurre, existe una investigación judicial que está en curso y que está centrada en ubicar a las supuestas víctimas.Por este motivo, la fiscal Martina Cedrés mandó una orden a la División Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú para que localicen al empleado y le entreguen la citación para el jueves.