Narcoavioneta: confirmaron los procesamientos de los detenidos

Los que recurrieron la decisión judicial

Catorce de los acusados de integrar la organización narcocriminal encabezada por los hermanos Daniel y Miguel Ángel Celis habían apelado el procesamiento y solicitando la libertad ante. En este sentido, el juez Leandro Ríos deberá reformular los fundamentos por las cuales ha solicitado que estas 14 personas que apelaron, guarden prisiones preventivas. La Cámara Federal de Apelaciones consideró que los argumentos "no alcanzan" para tener bajo prisión en las unidades penales 1 y 6, a las personas procesadas.Los hermanos Celis lideraban una organización que operaba en distintos barrios de Paraná y extendía sus redes a otras localidades e incluso hasta Santa Fe. El negocio consistía en la venta de marihuana al menudeo y en el aprovisionamiento a otras pequeñas bandas.: María Fernanda Orundes Ayala y Yamila María José Corradini, parejas de Daniel y Miguel Ángel Celis, respectivamente; Eduardo Ramón Celis, el padre; y Miguela Valde, todos imputados por el comercio de sustancias estupefacientes.También apelaron Cristian Javier Silva, Hernán Jesús Rivero -ex funcionario municipal-, Patricio Facundo Larrosa, Marcos Javier Velázquez, María Laura Zurita, Renzo Bertana, Miqueas Julio Córdoba y Jonatan Iván Romero, que ejercían distintos roles de provisión, organización, distribución, logística para el transporte, almacenamiento, fraccionamiento, abastecimiento y venta.En tanto, los hermanos Omar Horacio Ghibaudo y José Raúl Ghibaudo, que son los dueños del campo donde aterrizó la avioneta y de otro que había sido acondicionado por la organización para el aprovisionamiento de combustible de la aeronave, no recurrieron el procesamiento sino que solicitaron su excarcelación, para lo cual ofrecieron como fianza el campo en el que viven, en María Grande. En su caso, el fiscal replicó que deberían llevar el planteo al propio juez Ríos.