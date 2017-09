Empleado municipal perdió la vida tras ser arrollado por un camión regador

Un trágico accidente laboral se produjo cerca de las 7 de la mañana de este martes en el corralón municipal de Chajarí. La información oficial indica que el empleado Ismael Bonifacio Morales, de 64 años, se encontraba realizando tareas en uno de los camiones regadores que tiene el municipio, momento en que el rodado se va hacia atrás y arrolla al operario.

Respecto de las circunstancias en que se produjo este hecho, mencionan que el camión había sido encendido y ubicado en una pendiente del corralón, Morales quiso ponerle "tacos" a las ruedas traseras para que el rodado no se desplace pero no logró su cometido, el camión se fue hacia atrás y terminó con la vida del trabajador.



Inmediatamente además de la Policía local de la Comisaría N° 1, se hizo presente el Fiscal Adjunto Dr. Gustavo Confalonieri y de acuerdo a información recabada por Tal Cual el cuerpo será trasladado a la localidad de Oro Verde para la realización de la autopsia correspondiente.

Tal Cual pudo saber que el mencionado empleado cumplía funciones desde hacía mucho tiempo en el municipio de Chajari y sus compañeros que trabajan en dicha dependencia, se volvieron a su casa, ya que no habrá actividad en dicho lugar ante tal circunstancia.