Quedó en libertad el acusado de "desfigurar" a su novia, personal trainer

Una personal trainer santafesina fue desfigurada a golpes por su pareja

La golpiza se produjo en la madrugada del sábado. Estaban en la habitación cuando él le dio el primer golpe. En diálogo con la señal TN, ella contó: "No me esperaba que se diera vuelta y me diera un puñete en los ojos. Lo tenía encima mío pegándome. En un momento intentó arrastrarme de los pelos hacia la escalera, porque la habitación está en el piso de arriba"."En ese momento empecé a tener miedo por mi vida. Iba directo a tirarme por la escalera. Reaccioné y le mordí la espalda. En ese momento me caí al piso, me pateó las costillas y otra vez volvió con golpes de puño y más brutalidad. Fue un instante, si yo no reaccionaba no estaría acá contando esto", añadió.Cosme le dijo al sitio Reconquistahoy.com que "fue una discusión por celos". "Vivíamos discutiendo por los celos de ella. Por ese motivo realizó algunos escándalos públicos. Ella no podía controlar la ira, por lo que incluso está en tratamiento psicológico", la acusó."Cuando nos íbamos a acostar le avisé que no quería discutir y que sólo pretendía dormir. Siguió con sus reproches y como no le daba respuestas, me arañó y me mordió en la espalda. Ella tiene un físico privilegiado y entrenado", agregó. Y negó haberla arrastrado de los pelos o haber intentado lanzarla por la escalera."Nunca pensé que me iba a encontrar en esta situación, nunca me pasó esto. Uno queda shockeado", dijo en cambio Fedra. "Me despierta muchos sentimientos, que alguien a quien amás te haga esto. Una por ahí minimiza un empujón o una cachetada y se llega a esto. Por suerte lo puedo contar, me quiso tirar por la escalera y pude zafar".