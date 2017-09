Pena condicional para ex municipal que participó de los saqueos en Concordia

Foto: (Archivo).-

A casi cuatro años de los saqueos ocurridos en 2013 en Concordia, en el marco de un sedición policial, la justicia encontró culpable al ex empleado municipal, Jorge Zabala, por el delito de "receptación sospechosa agravada" de bienes, que habían sido sustraído en un hipermercado cercano a su domicilio.

El ex agente de Tránsito Municipal, recibió una condena de 2 años y medio de prisión condicional, por lo que no irá a prisión, pero deberá cumplir con pautas de comportamiento para que la pena no pase a cumplimiento efectivo.



El fiscal Fabio Zabaletta dialogó con Elonce.com y sostuvo que "la Dra. Carolina López Bernis, lo encontró culpable y lo condenó a una pena de 2 años y medio de prisión condicional", explicó y no descartó que "el abogado defensor pueda apelar la sentencia para que sea evaluada en Tribunales superiores, pero no creo que surja ningún tipo de modificación", afirmó el fiscal.



Cabe recordar que la parte acusatoria había pedido una pena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que como era de esperar, la defensa a cargo del Dr. Rafael Briceño había pedido la absolución.

Al respecto, el fiscal Fabio Zabaletta, consideró que "está ampliamente probada la actuación de Zabala en las actividades investigadas", dijo a Elonce.com y agregó que se llegó a la sentencia, pese a que el "defensor insistió con plantear nulidades", afirmó.

Por otra parte, Zabaleta explicó que la postura de la defensa durante el debate, fue argumentar "que se trataba de una mudanza, cuestión que quedó absolutamente descartada con la declaración de los testigos que pasaron por el juicio", dijo el fiscal y agregó que "en el final del juicio el acusado no aceptó su culpa y desparramó barro para todos lados, como que todos tenían la culpa, menos él (por Zabala)", concluyó en diálogo con Elonce.com