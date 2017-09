El único testigo detalló cómo joven atropelló y mató a su novio rugbier

Sociedad Estaba alcoholizada la joven que atropelló y mató a su novio rugbier

Se cumplió una semana de la muerte de Genaro Fortunato (25), el rugbier de San Rafael, Mendoza, que fue atropellado por su novia a la salida de un bar, se conocieron más detalles del caso.El "cuidacoche", que aquella noche trabajaba donde ocurrió el hecho, dio una entrevista de espaldas a la cámara que lo filmó. Contó su diálogo con Fortunato instantes antes de que fuera atropellado y qué hizo Julieta Silva (29), quien desde el martes está presa en el penal de San Rafael acusada de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía".Y agregó: "El auto estaba estacionado en paralelo, no sobre la calle. Ellos estaban hablando ahí, yo estaba parado. Como los vi medio discutiendo me crucé al otro lado de la calle.".En ese momento, Silva maniobró el Fiat Idea color gris, retomó y volvió sobre Fortunato., relató.El martes pasado, Silva declaró ante la fiscal Andrea Rossi que no vio a Fortunato tirado en el piso y que regresó hacia donde estaba el rugbier porque se había olvidado su celular en su cartera.Sin embargo, el único testigo dijo a Sitio Andino que al jovenporque la imputada "venía con la luz en alto yEl sábado pasadas las 3 de la madrugada la pareja discutió. Se supo que el detonante habría sido un llamado o mensaje de texto que recibió Julieta de una joven que se llama Agostina Quiroga Arana, ex novia de Fortunato. La misma está embarazada de 4 meses y le habría dicho a Julieta que el padre de su beba sería Genaro.El delito por el que acusan a la mujer, que es madre de 2 hijos de 5 y 10 años que tuvo con un reconocido empresario de San Rafael, contempla una pena de reclusión perpetua.La autopsia reveló que la causa de la muerte del rugbier fue por aplastamiento de cráneo.Entrevista, Primera Parte:- Cómo ves que salen estos dos muchachos- Yo estaba en la puerta, al frente de la playa, más o menos. Cuando salen, se van caminando. Yo le pregunto si se iba. El pibe me dijo que sí, que lo siguiera para que me pagara el auto. Yo los acompaño, cuando llegamos al frente del auto, la piba ya estaba adentro del vehículo.- ¿Ella sale primero sola o él iba con ella?- No, iban juntos, pero iba un poquito más adelante que el muchacho.- ¿Más apurada?- Sí, más apurada. Y cuando llegan al auto, estaba estacionado directamente paralelo no sobre la calle, entre las plantas: una de eucalipto y otra de pimiento. Ellos estaban hablando ahí, yo estaba parado, como los vi que estaban medio discutiendo, me cruzo al otro lado de la calle y ella prende el auto.- ¿Vos no le fuiste a cobrar ahí?- No.- Porque viste algo raro- Me quedo de este lado de la calle. Ella se mete adentro del auto, ahí hace marcha atrás, el muchacho venía a la par. Ahí lo sigo mirando, ella baja la ventanilla porque el muchacho le golpea para pedirle algo, yo no podía escuchar porque estaba retiradito ahí al lado. Ahí arranca el auto, y sale ligero, el muchacho se agarra de la parte de la ventanilla y habrá hecho 10 metros o 15 metros cuando se cae al piso, queda sobre la mano izquierda.- ¿Por qué se cae? ¿Trastabilla, queda enganchado él?- No.- ¿O la velocidad?- La velocidad de la mina, cuando sale directamente de ahí, se cae. Cayó con los brazos para atrás, yo lo estaba mirando, me quedo mirándolo; él mueve el brazo para atrás, cuando así miro el auto, ya en 150 metros, la mina había pegado la U en medio de la calle no más, como pegando la vuelta para la ruta. Ahí yo lo quedo mirando, y venía ligerísimo, ligero y el pibe estaba en la calle, no le dio ni tiempo de pararse al pibe porque ella lo pasó por arriba directamente, como si nada.- ¿A qué velocidad, mucho, despacio?- No, venía ligero, yo lo vi porque estaba ahí, y pasó ligero, muy ligero.- ¿A qué velocidad, tenés una idea de cuánto, podés llegar a calcular, más o menos?- La velocidad, no. Yo lo miro porque venía ligero. Y eso de la luz, el pibe estaba debajo de un foco de luz- ¿Se veía claramente?- Se veía claramente. Venía con la luz en alto, venía con la luz.- ¿Llovía mucho, llovía poco?- No, no llovía mucho, era una lluvia finita, pero se veía, digo porque se veía todo.- Y el cuerpo estaba justo bajo la luminaria- Ahá. El pibe cayó boca abajo, así cayó.- ¿Y cómo lo viste, reaccionaba un poco el pibe por el golpe?- Sí, reaccionaba, cuando yo lo estaba mirando que el auto pegó la vuelta, digo, la mina se va a parar, digo, pensé que la piba había pegado la "sentada" porque lo vio que se cayó. Yo para mi nivel, ella lo vio porque iba con la ventana abierta y el pibe iba agarrado al lado de la ventana.- Ah, entonces, para vos, ella lo ve que se cae- Sí, ella lo tiene que haber visto que se cayó. Y directamente cuando yo lo veo que endereza, yo veo que se le hace tarde, si yo estaba más o menos a 20 metros, cuando iba caminando para allá a ver qué había pasado, el auto ya venía ligero.