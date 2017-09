Venta de armas judicializadas: El perito Vitali inició el trámite para jubilarse

El perito balístico del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Antonio Danielen la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos,. El perito inició el papeleo en el organismo que dirige Daniel Elías, a través de tres trámites.El 5 de octubre de 2016, Vitali; mientras que el 30 de mayo pidió un reconocimiento extraprovincial y la jubilación ordinaria común. El expediente es el N° 1896711 y desde el 12 de septiembre espera la firma del titular de la Caja. Hay quienes aseguran que el mismo ya fue rubricado, aunque ese dato no pudo corroborarse.Vitali está imputado en el marco de lay otros elementos que se encontraban en la Sección Depósito de Efectos Secuestrados del Edificio de Tribunales de Paraná.Además, el perito fue procesado el 23 de agosto pasado por el juez de Transición Nº2, Pablo Nicolás Zoff, en otra causa por el. Esta última causa está en manos de, quien le imputa supuesto delito deVitali nació el 3 de abril de 1961, y a la actualidad tiene 55 años, es decir, no alcanza los años previstos en la ley -62 para los hombres- para jubilarse, aunque, otro de los requisitos que prevé la Ley 8.732 (Régimen de Jubilaciones y Pensiones para el personal provincial) para acceder al beneficio previsional.El apuro de Vitali para jubilarse es el mismo que han demostrado otros funcionarios con causas que podrían privarlos de ese beneficio previsional. Y es que si Vitali recibe una condena que contemple una inhabilitación vería afectado su derecho a acceder a la jubilación.El artículo N° 56 de la Ley 8.732, de jubilaciones, establece que: "Será suspendido en el goce de la jubilación o pensión el beneficiario que hubiera sido condenado a inhabilitación absoluta mediante sentencia definitiva en los casos y límites previstos en los arts. 12 y 19 del Código Penal".Precisamente, el inciso N° 4 del artículo 19 del Código Penal señala que la inhabilitación absoluta importa: "La suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión".Hace unos meses se supo que iniciaron el trámite jubilatorio el ex vocal del STJ, Carlos Alberto Chiara Díaz -quien dejó su cargo al borde de la destitución por juicio político-; y el diputado provincial peronista y secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Allende, quien tiene una causa abierta por supuesto enriquecimiento ilícito y está próximo a ir a juicio oral por amenaza a un periodista.Como en los casos del exjuez y el legislador, según fuentes judiciales, el trámite de Vitali se mueve con rápidez, sobre todo teniendo en cuenta que este proceso, para cualquier trabajador, puede llevar un tiempo considerable de espera.Una vez que se le apruebe el beneficio jubilatorio, este se convertirá automáticamente en un 'derecho adquirido', es decir, que una condena -por inhabilitación- no podrá suspender o invalidar su jubilación. Esto se debe al principio de la irretroactividad de la ley.