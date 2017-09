Querellante sobre caso Rivas: "Estoy convencida de que se va a hacer justicia"

Por la complejidad del caso, todas las partes coinciden en que lo que queda por delante es un largo camino. Hace poco más de un mes, la fiscalía inició la investigación penal preparatoria y aunque ya cuenta con un número considerable de elementos probatorios ?siete testimonios de posibles víctimas, material fotográfico y fílmico, entre otras cosas?, fue el propio coordinador de fiscales, Lisandro Beherán, el que trató de contener la ansiedad mediática una vez realizada la denuncia: "esto recién empieza", aseguró.



En este marco, la abogada querellante Estela Esnaola, que también acompañó a la ONG "Con los gurises no" en el caso por corrupción de menores en Urdinarrain que terminó con la condena al ex responsable de Cultura de esa localidad, Javier Broggi, visitó ElDía desde Cero, donde habló del avance de la causa, de las similitudes con el caso Broggi y de sus expectativas.



"Es una investigación que recién se inicia, y por la magnitud del delito que se está investigando, presumo que va a llevar mucho tiempo. Creo que este caso va a sobrepasar el lapso que otorga el código al fiscal. En este momento están ordenadas las pericias psiquiátricas y psicológicas tanto para (Gustavo) Rivas como para las víctimas", expresó Esnaola, quien considera que éste caso y el de Javier Broggi "son un espejo".



En el caso del ex funcionario de Urdinarrain, condenado a 14 años de prisión efectiva, "lo que se determinó es una psicopatía, que se diversifican en parafilias: dentro de las parafilias, en ese caso se confirmó la pederastia, que es cuando la persona tiene inclinación por menores (de 18 años) púberes".



Luego de que los profesionales de salud mental del Poder Judicial realicen las pericias, que se estiman para mediados del mes que viene, la abogada considera probable que se confirme alguno de estos delitos. Ya que, a diferencia de lo expresado por Raúl Jurado, defensor de Rivas, "Broggi fue condenado por corrupción de menores, no por abuso".



"En realidad, el abuso lo quiso instalar el abogado (de Broggi) sin éxito", aclaró la abogada y diferenció: "la jurisprudencia define al abuso como contacto de carácter sexual; la corrupción, en cambio, tiene que ver con llevar a cabo además actos perversos, depravados, actos de tal magnitud que desvíen el normal desarrollo sexual de la víctima".



"Broggi cometió abuso en menores chiquitos, pero fue condenado por corrupción en menores púberes. Gustavo Rivas está siendo investigado por corrupción de menores púberes. A lo que se le suma la prostitución, el haber pagado para que tengan sexo con él o que le hagan algo a él, algo que sea un acto corruptivo", agregó.



Más allá de ser querellante en la causa, Esnaola demandó a Raúl Jurado por "apología al delito". Acusación que le valió el calificativo de "estúpida" por parte del defensor del reconocido abogado de la ciudad. Al respecto, explicó que "Jurado dice que a los 13 años se puede prestar consentimiento y que no es delito, a mi criterio eso es una apología del delito, porque él está confundiendo a las víctimas, a los menores. Cualquier persona que lo esté escuchando, cualquier mamá puede decir 'yo ya no protejo más a mi hija o a mi hijo, ya no me importa dar el seguimiento a mis hijos'", argumentó.



Por último, relativizó el número de denunciantes ?con siete denunciantes podría llegar a tener (Rivas) prisión perpetua, dijo?, ya que en la causa "está probada la participación de un sinnúmero de personas". Por lo que han referenciado las víctimas y los testigos, y por el material probatorio en fotos y videos.



"Estoy convencida de que finalmente se va a hacer justicia", aseguró, al tiempo que remarcó el buen trabajo realizado por la Fiscalía, sobre todo al fiscal Lisandro Beherán, quien "tuvo un éxito muy reconocido en el caso Broggi", quien fue condenado a 14 años de prisión efectiva tras someterse a la misma acusación que hoy recae sobre el abogado de Gualeguaychú.



