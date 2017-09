Incautaron 25 kilos de marihuana tras allanamiento en "aguantadero" de Paraná

El operativo fue concretado en la mañana de este viernes en la zona del barrio Villa Almendral, cerca del Thompson de la ciudad de Paraná.Según indicaron fuentes policiales, personal de la División Delitos Complejos de la Dirección de Inteligencia Criminal,El operativo policial se realizó en una vivienda que en apariencia estaba abandonada y que según indicaron desde la fuerza, sería utilizada paraAl ingresar a la vivienda, también encontraron los ladrillos de marihuana y por tal motivo, se dio intervención a la Dirección de Toxicología.Se trata de una vivienda que no tiene puertas ni aberturas, ya que se encuentra abandonada hace unos once años. "En el terreno de la casa, se localizaron 29 ladrillos de marihuana y por eso, se dio intervención a la Dirección Toxicología por orden de la Justicia Federal", resaltó Schumacher.Asimismo, el funcionario policial confirmó que se llegó al lugar por gente que informó a la policía de "movimientos sospechosos en una propiedad que no tiene moradores", dijo a este medio y relató que la droga quedará a disposición de la Justicia.