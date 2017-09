Padre de la joven que atropelló y mató al rugbier dice que "fue un accidente"

No llevaba los anteojos

La causa

La imputación

A las 9 del sábado 9 de setiembre una llamada le cambiaría la vida a Andrés Silva, a Florencia Silva y a toda su familia. Les avisaron, en Santa Cruz donde viven, que su hija Julieta (y hermana de Florencia) estaba detenida por haber arrollado a su novio Genaro (Fortunato). Tras reponerse a medias de la noticia armaron un viaje y el lunes, Andrés estaba ya en San Rafael para interiorizarse de la situación de la joven."Se hablan muchas cosas pero lo cierto es que Julieta no asesinó a nadie. Fue un desgraciado accidente. ¿Cómo va a matar a su novio con el que mantenía una relación reciente? Es una locura pensar eso", dice mientras explica la versión que le dio su hija de los hechos que la involucran."La discusión de la que se habla -explica Andrés- es en realidad una discusión que tenía su novio dentro del boliche con otros chicos. Subieron al auto con Julieta y él decidió bajarse e ir a seguir la discusión y fue ahí, cuando mi hija contrariada toma el lugar del conductor y se va del lugar. Ella afirma que no sintió haberlo tocado con el auto y mucho menos, vio que estaba tirado en el suelo cuando regresó a dejarle su celular y unas llaves".Al tiempo que mostraba el carnet de conducir de la joven (advierte que debe usar anteojos) y unos anteojos recetados, Andrés explica que Julieta, en el momento de lo que él califica de accidente, no los llevaba colocados porque no iba manejando."Estos anteojos estaban aquí en su casa y los ofreceremos como prueba", dice. "Hay que agregar también que el asiento del auto no estaba en su posición normal ya que el que manejaba era Genaro. Eso también dificultaba la visibilidad", dice en su charla.También afirmó que la joven está totalmente afectada por la situación. "Está muy mal".Confirmó que por el momento seguirá representando a Julieta la abogada Florencia Garciarena, defensora oficial.Sobre el hecho, durante una entrevista radial, repitió una y otra vez que fue un accidente, que no lo vio. También hubo coincidencia en destacar como su padre que la joven detenida tiene una patología visual.En las últimas horas se pudo saber que la próxima semana se tendrían ya los primeros resultados de las pericias forenses. Tanto de la autopsia del cuerpo de Genaro Fortunato como de las pericias realizadas a Julieta Silva, incluso una oftalmológica que serviría para confirmar que la chica padece una patología que le dificulta la visión.También estarían los resultados de los análisis toxicológicos practicados a ambos y se realizaría esa noche, o en la madrugada del jueves, una reconstrucción del hecho ya que estarían dadas las condiciones meteorológicas similares a las del día del suceso. Esa madrugada llovía y la visión podría haber estado disminuida o alterada.Julieta está imputada por homicidio doblemente agravado por su vínculo de pareja y alevosía en concurso ideal. Desde el martes está en la penitenciaría local a la espera de una resolución de la fiscal Andrea Rossi que, según dijo, tiene "elementos para dictarle la prisión preventiva" hasta que se sustancie el juicio.Como abogado de la familia de la víctima (querella) está Tíndaro Fernández.