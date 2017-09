Hay un detenido por el crimen de la mujer de 67 años en Villaguay

Foto: Amalia Díaz fue hallada muerta el 23 de agosto, en su casa

El homicidio de Amalia Díaz, de 67 años, ocurrió el 23 de agosto, en Villaguay. Se detuvo a una persona que se encuentra sospechada.



La mujer de 67 años fue encontrada sin vida dentro de su vivienda, y si bien en un principio no se acreditó la muerte violenta, había sospechas que la señora habría sido ultimada, ya que había indicios de un aparente asalto. La Policía llegó a la casa, tras el aporte de los vecinos que notaron su ausencia, y al no obtener respuestas forzaron la entrada de la vivienda y encontraron a la mujer muerta en su dormitorio.



La autopsia fue determinante para llegar a la conclusión de que se trató de un crimen: La víctima fue asfixiada y se comprobó por el aporte de los familiares, que se había robado un televisor.



El personal de la Jefatura de Villaguay, como de la Dirección de Investigaciones obtuvo una filmación de una vivienda cercana donde observaron a una persona. En un principio no lo pudieron ubicar, pero tras varias diligencias se pudo conocer un nombre y un apellido. De acuerdo a lo que informa UNO, el sospechoso está vinculado a robos y asaltos y alguna vinculación con la venta de estupefaciente. Vive cerca del cementerio de la ciudad de Villaguay.



En esta jornada la Justicia de Garantías autorizó las requisas de la casa donde está afincado el sospechoso, de la dueña del inmueble, como también de la madre y la hermana del acusado.



Tras las diligencias judiciales, se secuestraron ropa, calzado, un par de celulares y otros elementos que podrían ser de utilidad a la causa. Además, desde la Policía se puso a disposición de la Fiscalía el sospechoso que quedó detenido.



Uno.