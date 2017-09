Detalles del abuso realizado por 10 menores a una joven en su cumpleaños de 15

Sociedad Festejaba su cumpleaños de 15 y fue violada por al menos 10 menores

El padre de la adolescente que fue violada por un grupo de entre 10 y 12 menores cuando festejaba sus 15 años en una casa de la ciudad bonaerense de San Pedro pidió que "se haga justicia" y cuestionó que todos los sospechosos del ataque permanecen en libertad.La víctima festejaba en la madrugada del último domingo su cumpleaños en la casa de un amigo a sólo tres cuadras de su domicilio, cuando un grupo de menores de entre 14 y 16 años, llegó al lugar y lograron sacarla engañada de la casa y llevarla por la fuerza hasta un descampado del barrio Villa Igoillo.Pascual, el padre de la víctima, dijo hoy en declaraciones radiales: "Esperamos que se haga justicia, no pueden estar sueltos estos hijos de puta, no se puede decir otra cosa".Además, el hombre contó que los agresores sexuales "se enteraron de la fiesta por Facebook, fueron y la engañaron con darle un regalo y la sacaron de la casa"."Se la llevaron por la fuerza, tiene marcas en los brazos y en la espalda", precisó y agregó que "ningún padre de los menores se acercó a mi casa, conozco a uno o dos porque son de distintos barrios, no son todos de por acá"."Ella está mal, viajó a San Nicolás y nos avisaron que se descompensó en el camino. Sabemos que son chicos de entre 15 y 16 años y se dice que habría un mayor, pero bien no lo sabemos todavía", comentó Pascual.También manifestó que su hija "contó que estos chicos la sacaron del cumpleaños diciendo que le habían llevado un regalo", y sostuvo que "enseguida se dio cuenta que la llevaban engañada, que la llevaban para el lado del campo, entonces empezó a gritar, a llorar, intentó defenderse, le pegó a uno pero no pudo hacer nada".

Los exámen

"El lugar estaba lleno de agua y la dejaron tirada porque el amigo, el dueño de casa, se dio cuenta que no estaba. Cuando él iba llegando al lugar y alumbraba con una linterna se fueron corriendo", añadió.Tras cometer el abuso, los menores volvieron al cumpleaños como si nada hubiera pasado, y ella también fue a la casa del amigo, "allí los vio y les dijo 'vos, vos, y vos me hicieron esto', los reconoció a todos. El amigo vino hasta mi casa y me dijo si podía ir porque a mi hija le había pasado algo. Ahí hablé con el padre y la madre del amigo y me contaron lo que le pasó", finalizó Pascual.es médicos efectuados a la víctima certificaron las lesiones tanto vaginales como también en las rodillas, producto de la brutalidad con la que fue sometida.En el lugar, la Policía secuestró ropa interior, un pantalón y una campera, y la víctima identificó a varios de los participantes en el hecho, incluso con nombres y apellidos.De acuerdo a lo señalado por testigos, los adolescentes señalados como sospechosos también fueron denunciados por problemas en la zona y presentarían una adicción al abuso del alcohol y las drogas. (NA).-