"Ella no es una asesina", dijo la hermana de la mujer que atropelló a rugbier

Florencia Silva, hermana de Julieta, la mendocina de 29 años que el sábado atropelló y mató a Genaro Fortunato, su novio de 25, aseguró que el trágico episodio fue "un accidente" y que su hermana "nunca tuvo la intención de pisar" al rugbier.. Hay que esperar todo lo que se viene. Todavía las pruebas no están hechas, ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario", dijo Florencia, la primera familiar de la acusada en romper el silencio.: "La gente se esconde detrás de un perfil de Facebook y dice cualquier cosa. No hay que olvidarse que atrás de ella hay una familia, está mi mamá y ella tiene hijos, no hay que olvidarse de eso; los niños no hicieron nada, juzgar y decir cosas que no son ciertas no está bueno".Por otra parte, Florencia, que vive en Santa Cruz, habló de su dolor por la muerte de Genaro, quien "era una persona excelente". ", de las dos partes. Por eso digo que hay que esperar las pericias. No hay que hablar tanto porque hay dos familias de por medio", agregó la joven.Respecto a lo que sucedió en la noche del sábado a la salida de un boliche de San Rafael, Florencia aseguró que. "Lo sé por boca de ella, que hizo 150 metros, no es que hizo una U automáticamente y volvió a pisarlo. Volvió buscándolo por el costado, mirando para el costado, volvió a devolverle el celular, algo así; era de noche, llovía y", explicó. Esa misma explicación, la de la devolución del celular, es la que dio Silva ante la Justicia al prestar declaración., cerró Florencia. Julieta, mientras tanto, sigue detenida en el penal de San Rafael, adonde llegó imputada por "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía". La mujer, jugadora de hockey y dueña de un negocio de venta de indumentaria deportiva, se arriesga ser condenada a una pena de prisión perpetua, que en la práctica representa 35 años de cumplimiento efectivo.