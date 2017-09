Pidieron entre 13 y 15 años de cárcel para acusado de atropellar a su mujer

Se escucharon ayer los alegatos en el juicio oral y público que tiene como imputado de Homicidio en Grado de Tentativa, doblemente Agravado por el Vínculo y por Violencia de Género, a David Aaron Seliman, vecino de Rosario del Tala.



La fiscal de la causa, Albertina Chichi pidió 13 años de prisión para el encartado, el abogado querellante, Claudio Manfroni Reynoso, 15 años; y la defensora oficial, Romina Pino, que se le imputen solo Lesiones Leves Dolosas Agravadas por el Vínculo, teniendo en cuenta que el imputado no tiene antecedentes penales, y que la pena a cumplir sea de ejecución condicional.



Para la fiscal es un intento de asesinato

La fiscal Chichi dijo que Seliman intentó asesinar a su mujer Natalia Pandiani, atropellándola con su auto el 4 de octubre de 2016. El hecho se produjo a altas horas de la noche y como arma homicida utilizó su auto a 45 kilómetros por hora. La mujer lo vio venir e intentó esquivarlo subiendo a la vereda, el auto hizo lo propio y la arrastró diez metros con la intención de golpearla con una columna de alumbrado, lo que no logró por pocos centímetros. La moto terminó debajo del auto y cuando paró, la víctima pidió ayuda pero el acusado en vez de ayudarla la tomó por los hombros.

Al lugar llegó rápidamente un menor que escuchó con otros amigos los gritos de la mujer y lo detuvo mientras la mujer clamaba: "Sáquenmelo, sáquenmelo que me quiere matar".

Relató que Seliman empujaba a su mujer, la obligaba a salir del cuarto, la humillaba por ser gorda y cuando ella comenzó a caminar, a ir al gimnasio pensando en mejorar para él, intensificó las agresiones. El móvil eran los celos, la inseguridad de Seliman porque no podía controlarla ya que había sido excluido del hogar.

La fiscal remarcó que Seliman es autor penalmente responsable de Tentativa de homicidio, doblemente agravado por el vínculo y violencia de género y desobediencia judicial y pidió para él 13 años y cuatro meses de condena.



La acusación de la querella

El abogado querellante, a su vez pidió quince años de prisión para Seliman pues lo considera autor penalmente responsable de Homicidio en Grado de Tentativa, Triplemente agravado por el Vínculo, Femicidio y Alevosía en concurso real con Desobediencia Judicial.

Dijo que durante el juicio se había pretendido justificar un homicidio por la supuesta inconducta de la víctima que salía a caminar, a bailar o a comer con amigas. Remarcó asimismo la intención criminal de Seliman que antes de embestirla la había encontrado a seis cuadras en una zona iluminada y concurrida, pero la rondó y concretó el hecho en una zona oscura y sin circulación de personas para que la mujer no recibiera ayuda. Fincó en esto la Alevosía pues al elegir ese lugar, Seliman se aseguraba de que la víctima no se pudiera defender ni recibir ayuda. Dijo que el resultado de su accionar fue azaroso, pues no logró golpearla contra el poste de luz y luego intentó terminar con su vida manualmente lo que tampoco pudo concretar porque llegó el menor y detrás otras personas.



Los argumentos de la defensa

La defensora oficial, Romina Pino, alegó que las lesiones de Pandiani fueron leves, con una inutilización de menos de un mes, que la velocidad del auto no se puede probar por la ineficiencia del peritaje. Agrego que Seliman detuvo el coche. Más adelante alegó que varios testigos dijeron que no se ha probado la Violencia de Género en el contexto de la pareja, pues Seliman no le prohibía salir, se encargaba de quehaceres de la casa y de sus hijos cuando Pandiani iba a bailar con sus amigas.

Tras otras argumentaciones, solicitó para su defendido que se lo considere autor de Lesiones leves Dolosas Agravadas por el Vínculo, y que la condena sea en suspenso, invocando el artículo 92 de CPP y remarcó que Seliman no tienen antecedentes penales.



El 20 se conocerá la resolución del Tribunal

Oídas las razones de ambas partes, el Tribunal pasó a cuarto intermedio y adelanto que el día miércoles 20 dará a conocer su resolución.

Fuente: Diario La Calle