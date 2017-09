Denunciaron "activismo político" en una escuela y tuvo que concurrir la Policía

Dos efectivos de la división Investigaciones de la jefatura departamental de Policía de Villaguay debieron presentarse en la Escuela Normal Superior "Martiniano Leguizamón", tras recibir una denuncia telefónica anónima, que daba cuenta de una situación de "activismo político" en el establecimiento.



La inédita situación sorprendió hasta los propios policías, quienes no obstante debieron concurrir al establecimiento para dar respuesta al llamado: "envié dos muchachos de Investigaciones, para no generar revuelo con personal uniformado y evitar de esa forma que se genere revuelo en el establecimiento", explicó a Noticias Villaguay el jefe departamental, Daniel Randisi.



El funcionario señaló que los efectivos se entrevistaron con directivos y comprobaron que se trataba de una charla sobre derechos humanos, contemplada en la currícula escolar. "Corroboraron que no había nada raro, que no había ningún apriete ni nada impuesto a los alumnos, y regresaron a jefatura", detalló Randisi.



Y confesó: "honestamente, siento que a veces nos ocupan para cosas para las que no estamos. Pero bueno, nuestra obligación es corroborar todas las denuncias. Y eso hicimos".