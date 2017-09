Absolvieron a dos ex ministros del gobierno de Montiel por causa de 2003

La acusación

Berón había acordado condena

El tribunal conformado por Alejandro Grippo, Elbio Garzón y Pablo Vírgala, absolvió de culpa y cargo a los ex funcionarios del gobierno provincial de la Alianza, el extitular de Acción Social Rubén Villaverde y al ex ministro de Gobierno, Enrique Carbó.Así lo hizo en el adelanto de sentencia del juicio, a tres exministros del segundo gobierno del fallecido mandatario provincial, Sergio Montiel, procesados por los delitos de Defraudación a la Administración Pública y Falsedad Ideológica.La causa fue sustanciada por designaciones en planta permanente del Estado a personas con decretos antedatados en 2003, por una denuncia realizada por Jorge Busti.En el juicio, se buscada determinar la responsabilidad del abogado Enrique Carbó, de 58 años, y, del licenciado en Administración Pública Rubén Villaverde, de 63 años.Cabe recordar que también había llegado por la misma causa, el ex ministro de Economía, Oscar Berón (62) y en el inicio del proceso, su defensa había informado el acuerdo de juicio abreviado, al que habían alcanzado con la Fiscalía, por el que había admitido su responsabilidad en los hechos.En el expediente, al cual accedió, se hizo saber que el Decreto Nº 2.136/02 emitido en acuerdo general, "había sido reservado con anterioridad", por el que se designó en la planta de personal permanente del Ministerio de Acción Social a 16 personas, "antedatando su fecha de emisión, insertando así falsamente en este (como fecha de su dictado el día 31 de mayo de 2002), con el evidente propósito de procurar con ello que los mencionados agentes perciban sus haberes a partir de la fecha aludida precedentemente, es decir, con un año de retroactividad a la fecha real de emisión del decreto en cuestión".Por ello, es que "el erario público provincial tuvo un perjuicio económico toda vez que, no obstante que los agentes aludidos registraron el alta efectiva en las categorías en que fueron designados en el mes de junio de 2003, se les liquidaron los haberes y se les reconoció antigüedad en forma retroactiva".En esta causa no había sido llevado al juicio el exgobernador Sergio Montiel debido a su fallecimiento ocurrido el 1º de noviembre de 2011.Cabe recordar que el Tribunal de Juicio, integrado por Alejandro Grippo, Pablo Vírgala y Elvio Garzón, había aceptado el acuerdo celebrado entre la fiscal coordinadora, Carolina Castagno, y los defensores de Berón, Raúl Avero y Mario CardonaEl acuerdo consistió en la pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional, más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.Hace más de una semana, Berón había reconocido su responsabilidad en la maniobra consistente en suscribir, en mayo de 2003 y en Acuerdo general de Ministros, el Decreto Nº 2136/02, en el que se insertó una fecha falsa, la del 31 de mayo de 2002, con "la finalidad de lograr que dieciséis empleados pudieran cobrar los haberes correspondientes desde la fecha consignada, es decir, con un año de retroactividad, causándole de este modo, un perjuicio al Fisco Provincial, toda vez que, al mismo tiempo dichos Agentes estaban percibiendo distintas ayudas económicas, como Plan Jefe o Jefas de Hogar, o bien como contratados, percibiendo un 'sueldo', con retroactividad, que no correspondía".Al respecto, el ex ministro de Economía manifestó que asumía su responsabilidad en el hecho, no sin antes dejar en claro que el Decreto de marras no se inició en la cartera que estaba bajo su responsabilidad, sino en el Ministerio de Salud, responsabilidad de Villaverde.En este sentido, sostuvo que debió haber sido más "aplicado y estricto" en el control de los actos administrativos que llegaban a su despacho, pero deslindó responsabilidades al reconocer que "las circunstancias de ese momento no me lo permitieron. Por eso asumí mi responsabilidad".