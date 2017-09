Desvalijaron la casa de conocido animador de eventos de Gualeguaychú

El conductor radial y televisivo de Gualeguaychú, Hugo "?Pitito" Alonso, denunció que fue víctima de la inseguridad, porque el fin de semana, cuando no estaba en la ciudad, malvivientes desvalijaron su casa en República Oriental y Franco, en zona norte.



Los ladrones se llevaron tres televisores, dos computadoras, toda la ropa, cámaras, equipos de sonido, ropa. "Me robaron todo, todo, no me dejaron nada", dijo Alonso en Radio Máxima.



El animador de Gualeguaychú manifestó que el fin de semana salió con su esposa y sus hijos, y agradeció que en la vivienda no estaba su madre, quien se encuentra postrada.



Alonso relató que le llevaron todo lo que tenía, computadoras, cámaras, palos de golf, videos, la ropa que utilizaba para trabajar como animador, el resto de la ropa, ropa de cama, los televisores y sólo dejaron las camas.



"Tengo que empezar de nuevo, no creo que pueda hacer lo mismo que hacía porque me robaron todos los elementos de trabajo. Hace 20 años que trabajo de esto en Gualeguaychú y ya no creo que pueda volver a ser el mismo. Se llevaron el fruto de mi trabajo de toda la vida", relató el animador de Gualeguaychú.