Foto: Apedrearon un colectivo, rompieron un vidrio y lastimaron a un bebé Crédito: El Día

Un colectivo de la empresa 1º de Agosto fue apedreado cuando transitaba por Montana y Sáenz Peña de la ciudad de Gualeguaychú. Al explotar una ventanilla, los vidrios cortaron el rostro de un niño de un año y medio que viajaba con sus padres.



Poco después de las 19 del martes ocurrió algo que se venía denunciado desde hace un largo tiempo por parte del responsable de la línea urbana de colectivos, Ricardo Delcausse, y que nunca se hizo nada para evitarlo.



El colectivo amarillo de la Línea 4 transitaba por el boulevard Montana hacia San José, pero cuando cruzaba Sáenz Peña, el conductor escuchó un piedrazo en una ventanilla lateral. El vidrio explotó en varios fragmentos y uno de ellos cortó la cara de un bebé que viajaba junto a sus padres.



El chofer, que iba con pasaje completo, frenó inmediatamente y se llamó a la Policía y a una ambulancia del Hospital Centenario, que trasladó a la pequeña víctima al nosocomio. Sufrió un "corte pequeño en un cachete y astillas en los ojos", contó el preocupado conductor.



"Esto ocurre siempre, y no ves a nadie. Lo hacen todo el tiempo. Es un juego de los pibes del barrio", señaló el hombre que radicaba la denuncia en la Comisaría Tercera. Esto ocurrió a metros de la sede policial y el titular de la empresa, Ricardo Delcausse, ironizó que "es el vidrio 275 que se rompe".



El empresario aseguró que esto ocurre "desde hace 12 años" y que arrojan "piedras o bolilleros, con gomeras". "A mí que no me digan los vecinos de la zona que no saben o que no los ven", opinó Delcausse, y todavía molesto por lo que ocurre manifestó: "Si no podemos agarrar a un pibe con una onda como vamos agarrar a un chorro".



Hoy se puede hablar de un hecho con fortuna, porque si bien hay un bebé que resultó lesionado, las consecuencias podrían haber sido peores. "El día que le partan la cabeza a una persona, quién se va a hacer responsable", se preguntó el empresario que desde hace largo tiempo batalla para que cesen los piedrazos en sus colectivos. (El Día)