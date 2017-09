Detienen con drogas al hijo de Daniel Passarella

Quedó en la UP 49

Detienen a un hijo de Pasarella con droga en Junín https://t.co/GJw88waLGa pic.twitter.com/tLFX9tpUmd — juninya.com (@juninyanoticias) 12 de septiembre de 2017

Cristian Daniel Zabala fue detenido el viernes pasado en Junín, en la zona centro de la provincia de Buenos Aires. Si bien a simple vista el nombre no dice nada, en su pueblo todos dicen que el apellido que debería portar no es el de su madre, sino el de su padre: Daniel Alberto Passarella.El hijo del ex campeón del mundo e ídolo de River fue arrestado con 24 gramos de cocaína y 42 de marihuana, según la información de la Policía.La detención se produjo en una casa de la calle Villegas entre Espora y San Isidro, donde también se encontraron cuadernos con anotaciones, celulares y plata.Por ahora, Zabala permanece preso, en la Unidad Penal 49.Minuto Uno.