Rechazan trasladar a dos de "Los Monos" a un pabellón evangélico

El juez de Sentencia Julio Kesuani, quien tramita los pasos previos al juicio oral a la banda de Los Monos, rechazó un recurso de hábeas corpus del procesado como jefe Ariel Máximo "Guille" Cantero y de Jorge Emanuel "Ema" Chamorro, quienes pedían ser trasladados desde las celdas individuales que ocupan en la cárcel de Coronda a un pabellón evangélico.



El magistrado consideró que el planteo "no es razonable" por cuestiones de seguridad y dado que ambos fueron acusados en una causa federal por dirigir desde prisión el tráfico de drogas. No obstante, el juez le recomendó al Servicio Penitenciario santafesino (SP) que amplíe sus horarios de actividad física y que intente integrarlos en actividades educativas o laborales con otros internos.



Cantero y Chamorro están alojados en un sector aislado de la cárcel de Coronda, a la espera del juicio oral por asociación ilícita a la banda de Los Monos y por el crimen de Diego Demarre, dueño del boliche donde un día antes mataron al hermano de Guille, Claudio "Pájaro" Cantero, en mayo de 2013.



Pedido



La semana pasada fueron trasladados en un ruidoso operativo de seguridad a una audiencia de hábeas corpus ante el juez Kesuani. Asistidos por el abogado Fausto Yrure, reclamaron por averías en el sector donde ocupan celdas individuales junto a un tercer detenido. Y pidieron ser trasladados a un pabellón evangélico de Coronda.



Los detenidos reclamaron salir del aislamiento, gozar de beneficios comunes al resto de la población y atención médica. También dieron cuenta de problemas edilicios que ya motivaron refacciones.



En ese contexto, una representante de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios convocada tras la audiencia explicó que por cuestiones de seguridad Cantero y Chamorro no podían estar en un pabellón común. El juez retomó ese argumento en su escrito. Y recordó que Cantero y Chamorro además están presos a disposición del juzgado Federal Nº 4 de Rosario en una causa por narcotráfico, lo que a su criterio justifica medidas de seguridad extremas.



"Razonable"



"Según esos antecedentes y habiéndose escuchado a las partes, incluso la representante del Servicio Penitenciario ?dijo el juez? y considerando que los mismos deben integrarse en calidad de procesados en el megajuicio oral a realizar a partir del mes venidero, es razonable en este estado desestimar el pedido sobre cambio del lugar de alojamiento".



No obstante, el juez instó a las autoridades penitenciarias a cumplir con los beneficios que corresponde otorgar a los internos. En ese punto, solicitó que "se amplíe (con el consentimiento de los internos) los horarios de actividades físicas o salidas al patio o sector común" y que, en lo posible, "mientras dure su encierro sean incluidos en actividades que pueden realizar los demás internos (escuela, trabajo), cuestión que a la fecha no se habría materializado".



Cantero y Chamorro están en Coronda desde noviembre del año pasado, cuando lograron ser trasladados a ese penal luego de pasar diez meses alojados en la cárceles federales.



La Capital.