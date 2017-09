Las primeras pericias determinaron que Bryanna no fue violada ni golpeada

Policiales Bryanna dijo que la secuestraron y llevaron a una casa donde abusaron de ella

Bryanna Reganzani, la adolescente de 16 años que había desaparecido en la localidad bonaerense de Villa Madero el pasado jueves, no fue golpeada ni abusada sexualmente durante el tiempo que estuvo fuera de su hogar.Así se desprende de los resultados de los primeros análisis médicos que se le realizaron a la adolescente en el hospital al que fue llevada tras ser hallada.Ahora, los investigadores tendrán que reconstruir los cinco días durante los cuales la menor estuvo desaparecida para tratar de determinar dónde estuvo, con quién y qué fue lo que pasó. La adolescente será sometida a Cámara Gesell y también a pericias psicológicas y psiquiátricas.El uniforme, sin embargo, no se veía sucio, dañado, de acuerdo a esta fuente, lo mismo las zapatillas que calzaba. Bryanna, también de acuerdo a estos testigos, no presentaba ninguna lesión visible, ningún golpe o rasguño en la cara o en sus manos. Su piel no estaba sucia, su pelo tampoco, no se veía graso.Poco después del mediodía, los resultados de estas pericias médicas se conocieron. Fuentes de la investigación confirmaron que la joven no presentó lesiones genitales traumáticas de reciente data, no había heridas ni en su vagina ni en su ano.Bryanna había aparecido esta mañana frente a un McDonald's cerca de la esquina de Bonorino y Rivadavia, luego de cinco días de desaparición. La adolescente se acercó a una ambulancia privada estacionada en la vereda, se identificó como la joven que había estado desaparecida, con nombre y apellido. El ambulanciero llamó rápidamente al 911, con intervención de efectivos de la Comisaría N°38 de efectivos de la Policía de la Ciudad. Bryanna fue enviada de urgencia al Piñero, su familia fue notificada de inmediato.