Se conoció una prueba genética clave sobre el brutal crimen de Micaela García

A varios les sorprendió que Sebastián Wagner y su pareja, Nora González, se pusieran a lavar el auto poco después de las 8 de la mañana del 1° de abril, en su casa del barrio Holanda de Gualeguay. Unos días después se sabría que el violador serial condenado y beneficiado con salidas de la prisión, había estado implicado en el caso de lo que entonces era todavía la desaparición de Micaela García.Aquel episodio evidenció el intento de borrar las pruebas del vehículo a donde fue subida la víctima antes de asesinarla. Pero. Durante el allanamiento a la vivienda de González, donde estaba residiendo Wagner, se secuestró la aspiradora y todo su contenido fue enviado al Laboratorio de Genética Forense del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Como se trata de pericias que llevan su tiempo, la investigación siguió adelante, se produjeron las imputaciones y la causa fue elevada a juicio, mientras se esperaba el informe solicitado.El fiscal Ignacio Telenta, que llevó adelante la causa y será acusador en el juicio, informó aque. En este sentido, valoró queSi la confesión de Wagner sobre su participación en el hecho (dijo que abusó de Micaela pero que quien la mató fue su patrón, Néstor Pavón) necesitaba una prueba objetiva, esta pericia de ADN no deja lugar a dudas.Aunque se enviaron a analizar muchos elementos de los que no se pudieron obtener resultados favorables, la de los pelos en la aspiradora,Entre otras, detalló el fiscal, se encuentra una huella palmar que se levantó de un desodorante que estaba en el auto, la cual corresponde a uno de los imputados (Otero). Además, en el vehículo se levantaronSerá uno de los juicios del año en Entre Ríos el que, y según el transcurrir del debate de algunos podrían desistir las partes, pero a su vez podrían surgir nuevos nombres de personas que tuvieran conocimiento de algún hecho importante para el esclarecimiento del hecho que, en tal caso, serían citados a dar su testimonio.Telenta confirmó aque en los alegatos de apertura plantearánEn tanto que para el padrastro de Wagner, Fabián Ehcosor, sostendrán la acusación por encubrimiento agravado. En forma alternativa respecto de Pavón, la Fiscalía lo acusará por encubrimiento, en caso de no lograr probar en el juicio su participación en el hecho más grave.. En tanto que para el cuarto pedirán una pena de prisión efectiva.Cabe recordar que Wagner confesó haber abusado sexualmente de la víctima, pero se desvinculó de la muerte por ahorcamiento, la cual le achacó a Pavón. Pero además de su relato, lo incriminan el hecho de haberse fugado a la casa de su madre en Moreno, Buenos Aires, las mencionadas pruebas científicas y sus antecedentes por violaciones.Pavón había quedado detenido en un primer momento por haber facilitado la huida de Wagner en la madrugada del martes 4 de abril, en un camión de un amigo que lo llevó a Campana.En su primera declaración había ocultado esta información, pero él dijo luego que era porque se había asustado de quedar implicado. Su situación se complicó tras la declaración de Wagner, que lo mencionó como partícipe de la violación y autor del asesinato.Otero fue el último en ser detenido, a finales de abril. Hasta ese momento no había estado bajo sospecha, pero un testigo declaró que lo vio la mañana del femicidio en el auto que conducía Wagner, y lo reconoció en una rueda.Ehcosor fue quien ayudó a Wagner a esconderse en distintos lugares del conurbano bonaerense mientras lo buscaban en todo el país. Dijo que no sabía que el hijo de su pareja estaba prófugo pero los mensajes hallados en su celular lo desmentirían.Están los cuatro con prisión preventiva, solo Otero en carácter de arresto domiciliario.