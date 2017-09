Robo de medio millón de pesos: "Fueron directo a la caja fuerte"

Policiales Robaron importante suma de dinero en una empresa de materiales

Durante el último fin de semana, entre los truenos y los relámpagos del sábado y la madrugada del domingo, un grupo de ladrones ingresó a las oficinas de de Charadía Materiales, de Jorge Charadía, ubicada en Urdinarrain, y se llevó medio millón de pesos.El propietario, Pablo Charadía, relató aque los delincuentes tenían información precisa, pero cree que no fue un plan muy organizado, "vinieron y se la jugaron".El comerciante de 30 años indicó que solo se llevaron el dinero en efectivo, y que tras realizar la denuncia encontraron las tres chequeras pertenecientes al Banco Nación que también estaban dentro de la caja fuerte que los delincuentes abrieron con precisión quirúrgica."Ingresaron por un costado, partieron una chapa, y como la alarma no estaba activada, trabajaron tranquilos. Fueron directo a la caja fuerte, no revisaron más nada. Agarraron una amoladora de las que yo vendo y abrieron la caja fuerte. Hicieron un corte perfecto, como que supieran lo que estaban haciendo", manifestó Charadía.Confirmó que la alarma estaba desactivada "porque mi papá se olvidó de programarla antes de irse. Cuando yo cierro no me olvido de activarla porque cuando la alarma a mí me avisa al celular y puedo mirar online las cámaras, pero al estar desactivada la alarma tuvieron todo el tiempo del mundo".Se cree que los delincuentes que actuaron ingresaron el sábado por la noche, porque en el lugar se encontró un buzo mojado que no pertenece a ninguno de la docena de empleados. Respecto a ellos, Charadía contó que a todos se les tomó declaración, pero aclaró que no se sospecha de nadie interno.Por lo pronto, la Policía trabaja en poder dar con los responsables del hecho recabando información de posibles testigos y con el aporte de alguna cámara de seguridad de algún otro comercio que pudiera haber tomado alguna imagen que ayude en el esclarecimiento del robo.