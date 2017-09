Declararán 57 testigos en el juicio por el brutal crimen de Micaela García

Entre el jueves 21 y el martes 27 del mes en curso, se realizará en Gualeguay el juicio oral por el homicidio de Micaela García. Tras el acuerdo probatorio entre la Fiscalía y la Defensa de los imputados, comparecerán 57 testigos ante la Cámara del Crimen compuesta por los jueces María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo. De los mismos 35 pertenecen a la Fiscalía y más de 20 a las Defensas.



La joven estudiante de Educación Física fue asesinada el 1 de abril, en la ciudad de Gualeguay y el fiscal Ignacio Telenta imputa por el bárbaro hecho al violador serial Sebastián Wagner, Néstor Pavón -dueño del lavadero en el que trabajaba Wagner-, a Gabriel Otero - hijastro de Wagner - y Fabián Ehcosor, su padrastro que lo esperó en Buenos Aires, publica el diario La Calle.



Wagner que ya tiene 30 años ha sido condenado dos veces por violación y de otra condena zafó por el beneficio de la duda, ya que no se pudo comprobar si los rastros genéticos encontrados en otra joven violada le pertenecían a él o a su hermano gemelo.



Ahora enfrenta otra condena por la violación y asesinato de Micaela García, en grado de coautoría junto con su patrón Pavón y su hijastro. A su padrastro le imputan encubrimiento. El fiscal opina que para haber cometido ese crimen, Wagner no pudo haber estado solo.



Micaela tenía una contextura física robusta y era estudiante del Instituto de Educación Física, tenía fuerza. Wagner no pudo haberla atrapado solo, subirla al auto y manejar, aunque en nuestra ciudad atrapó a una chica él solo y se la llevó al Parque de la ciudad manejando, donde la violó y abandonó. El Ministerio Público Fiscal pedirá la pena perpetua para los autores.