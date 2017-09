Fuerte choque en Paraná: "No sé cómo salí viva", dijo enfermera

Policiales Dieron el alta a enfermera herida en accidente de tránsito

Este lunes pocos minutos antes de las 6 de la mañana una camioneta Ford F100 realizó una maniobra imprudente lo que provocó el choque con el Fiat Uno, en General Ramírez y Remedios de Escalada, frente a la Terminal de Ómnibus de Paraná.El conductor de la camioneta que circulaba en sentido sur a norte, intentó girar hacia la izquierda, por calle Remedios de Escalada, sin advertir que lo estaba haciendo a contramano. En la avenida está prohibido girar hacia la izquierda si no hay un cartel que indique que la mencionada maniobra está permitida. Según explicó el conductor, se confundió de calle: pensó que era 25 de Mayo y por eso giró. La acción no pudo ser evitada por la joven conductora del Fiat, que colisionó la camioneta."Tuve tiempo de volantear un poco, pero él me encerró y pese a que iba con el cinturón de seguridad colocado, tuve golpes en las piernas, brazos y me debieron hacer 10 puntos de sutura en la frente, ya que con la cabeza pegué de lleno en el parabrisas", añadió Tamara Fontana.La mujer, madre de cuatro criaturas de corta edad, marcó: "El hombre puede ser que sea de Diamante, pero si quiso doblar no debía haberse cruzado como lo hizo, sin olvidar que no le importó nada para doblar en U. La verdad es que no sé cómo salí viva"."Tras atenderme en el San Martín, me curaron y tras un par de horas me derivaron a mi casa para que con reposo inicie la recuperación. Por ello quiero agradecer al personal policial, de la ambulancia, del San Martín y los que circunstancialmente pasaron y ayudaron", resaltó en declaraciones aFontana mencionó que familiares del conductor de la camioneta la llamaron en horas de la tarde y tras disculparse, se pusieron a disposición y anunciaron que se iban a hacer cargo de los daños del auto y de los gastos de la internación.