Robaron importantes sumas de dinero de sendas viviendas de la ciudad

En los últimos días se registraron tres denuncias por hechos similares de robos a viviendas donde solo sustrajeron dinero que los dueños tenían guardado. En los tres casos se siguen distintas líneas investigativas y no se descarta que personas del entorno de las víctimas hayan tenido participación en los hechos. Dos ocurrieron en la ciudad de Paraná, y otro en Villa Urquiza.



En la capital provincial, en horas de la tarde del sábado, un hombre denunció que ingresaron a su vivienda ubicada en calle Miller y le sustrajeron plata que tenía ahorrada, guardada en un mueble. El hecho se habría producido durante la madrugada, cuando no estaba en la vivienda.



El denunciante sospecha de una persona que era la única que tenía conocimiento de la presencia del dinero en el domicilio, una suma que rondaría los 40.000 pesos. Por esto, apuntó contra ese sujeto en la exposición que realizó en la comisaría cuarta.



En la investigación del hecho, la Unidad Fiscal de Respuestas Rápidas dio intervención al personal de la División Robos y Hurtos, que realizó el allanamiento al domicilio del sospechoso, pero allí no se encontró ningún elemento que lo relacione con el robo, aunque sí tenía una réplica de un arma calibre 11.25.



Otro atraco similar lo sufrió una contadora en su vivienda de calle Ruperto Pérez, ubicada frente al Club Paraná. La mujer llamó a la Policía tras observar que los 5.000 pesos que tenía guardados ya no estaban.



El hecho ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada de ayer, y en el lugar trabajó el personal de la Dirección Criminalística, así como la comisaría 10ª, que pudieron constatar que el o los ladrones habían ingresado por el fondo de la casa. Llamó la atención de los investigadores que se llevaron solo esa suma de dinero, exigua en comparación a otros elementos de valor que había en la vivienda.



Por último, en la localidad de Villa Urquiza delincuentes irrumpieron en una casa donde sustrajeron el dinero que la dueña tenía guardado dentro de un par de zapatillas. Se trata de una suma de alrededor de 100.000 pesos, según lo denunciado por la mujer en la comisaría local.



En este caso también se dio intervención al personal de Robos y Hurtos, que trabaja en el caso junto a los efectivos de la dependencia policial de Villa Urquiza. Hasta el momento no hay sospechosos.



A punta de cuchillo



Un violento asalto se produjo en inmediaciones del Parque Urquiza de Paraná. Un delincuente ingresó al local DisArq Paraná, ubicado en calle Corrientes, frente a La Vieja Usina, a metros del Patito Sirirí, y a punta de cuchillo le sustrajo el celular a la dueña. La mujer escribió en Facebook que suspendía la feria donde oferta sus productos los domingos: "Aunque fue solo un susto, mi ánimo ya no es el mejor para atenderlos en el día de hoy como ustedes merecen", lamentó. (Uno)