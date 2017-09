Denunció fue baleado por la Policía pero desde Jefatura niegan el hecho

Un vecino del Barrio Feria, denunció a través de las redes sociales que fue alcanzado por un disparo efectuado por personal policial de la Jefatura de La Paz; pero la versión de la fuerza indica lo contrario.



La supuesta víctima de este hecho, Leandro Mendoza, indicó a El ojo mirador que, él junto a sus amigos caminaban hacia sus viviendas cuando llegaron los efectivos y comenzaron a disparar. "Uno de los disparos con las balas de goma impactó en mi rostro", dijo a El ojo mirador. "A otro de mis compañeros le dieron en la espalda", agregó.



Al ser consultado sobre si había realizado la denuncia en Jefatura o Fiscalía aseguró que hacerlo sería inútil. "No conozco a los policías que dispararon y entre magos no se van a adivinar la suerte", dijo.



En tanto, el subjefe de la Departamental de Policía de La Paz, comisario Corona, explicó a El ojo mirador: "En Jefatura recibimos el llamado de un vecino que denunciaba que un grupo de personas no lo dejaban llegar a su casa; lo que hicimos fue enviar un móvil y cuando llegaron los uniformados fueron atacados por ocho personas. Sobre este hecho hay dos personas detenidas, porque más tarde, estas personas volvieron al domicilio del denunciante y atacaron su vivienda".



Por último, remarcó: "Si alguien recibió uno de los disparos, no tenemos conocimiento, porque no hay denuncia ni personas que hayan sido asistidas en el hospital".