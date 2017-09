Camioneta habría girado a contramano y se produjo un grave choque en Paraná

Una mujer fue hospitalizada con lesiones que serían de gravedad tras un accidente ocurrido esta madrugada en inmediaciones de la Terminal de Colectivos de la capital entrerriana.Un Ford F 100 que habría circulado de Sur a Norte, habría intentó girar hacia la izquierda, por calle Remedios de Escalada, sin advertir que lo estaba haciendo a contramano y en una avenida, donde está prohibido girar hacia la izquierda si no hay un cartel que indique que la maniobra está permitida.La conductora de un Fiat Uno se encontró de repente con la utilitaria y no pudo esquivarla, por lo que se generó un fuerte encontronazo.La que sacó la peor parte fue la enfermera de 24 años, que conducía el auto. La misma fue trasladada de urgencia al hospital San Martín, dado que habría padecido fuertes golpes en la cabeza.Quien manejaba la camioneta no sería oriundo de Paraná, por lo que se presume que pudo haberse confundido de calle y que dicha equivocación habría hecho que doblara en un lugar no permitido.