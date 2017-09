Confesó que trasladaba 70 kilos de marihuana y pidió ser expulsado del país

Un hombre fue condenado luego de que confesara que transportaba más de 70 kilos de marihuana con destino a la provincia de Buenos Aires a través de las rutas entrerrianas.



Se trata de un ciudadano paraguayo de 43 años que tras recibir la condena pidió ser expulsado del país, como lo establecen las leyes migratorias, lo que ocurrirá en unos meses, una vez que cumpla la mitad de la pena.



Natanael Roque Da Silva Flor, cultivador de mandioca en su país, fue condenado a cuatro años y cinco meses de prisión y se le impuso el pago de una multa de 2.000 pesos por el delito de transporte de estupefacientes.



El hecho ocurrió durante la madrugada del 29 de enero del año pasado, cuando gendarmes apostados en un puesto caminero sobre la Ruta Nacional 14 descubrieron el cargamento de 72,57 kilos de marihuana que transportaba Da Silva en un antiguo automóvil Volkswagen Brasilia de 1973.



El viaje ya había tenido sus contratiempos, previo a la interceptación de Gendarmería. El conductor había ingresado al país dos días antes, conduciendo el mismo automóvil, a través del puente Libertador General San Martín, en la localidad misionera de Puerto Rico; cruzó la provincia de

Corrientes a bordo del vetusto vehículo y cuando casi había atravesado completamente la provincia de Entre Ríos sufrió un desperfecto mecánico que le impidió continuar la marcha. El vehículo era remolcado en un coche grúa de la estación de peaje de Colonia Elía, en el departamento Uruguay, cuando fue interceptado por Gendarmería.



Llovía en ese momento y los agentes decidieron hacer igualmente el control vehicular y documentológico, pero no en la ruta sino en una estación de servicio cercana. El resultado de la inspección fue el hallazgo de 106 paquetes de marihuana escondidos en distintos compartimentos del automóvil. En total eran 72.57 kilos.



La confesión

Da Silva confesó ante la jueza Lilia Carnero, del Tribunal Oral Federal de Paraná. Dijo que le ofrecieron 30.000, se vio tentado a hacer el viaje, dado que vive en una casilla de madera en una zona rural de la República del Paraguay, bajo condiciones de pobreza, que tiene a su madre de 79 años a cargo; que hace changas para sobrevivir y es cultivador de mandioca y que no sabe leer ni escribir.



La magistrada valoró la confesión. Lo describió como "una persona muy amable y servicial, que sortea el trance de la prisionización colaborando en todas las tareas cotidianas de la unidad penal" y "su interés de superación y su temple" y mencionó que "su labor en la cocina le impide realizar cursos, estando anotado en algunos de los que dicta el Servicio Penitenciario, pues desea capacitarse para la vida libre".



Asimismo, instó al Servicio Penitenciario para que Da Silva sea derivado al Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay "a la brevedad, a fin de que en lo posible le coloquen las prótesis correspondientes".



No obstante, la magistrada destacó "la pulcritud y legalidad del procedimiento" en el que se detectó la droga.

Fuente: El Diario