Denunciaron al abogado defensor de Gustavo Rivas por apología del delito

La abogada Estela Esnaola, querellante en la causa contra Gustavo Rivas por corrupción y facilitación de la prostitución de menores, denunció al abogado defensor Raúl Jurado por "apología del delito" a raíz de las declaraciones periodísticas que realizó el pasado 31 de agosto al salir de Tribunales.



Jurado había expresado que alcanza el consentimiento de una niña de trece años para tener relaciones sexuales.



"En un razonamiento totalmente falso y que induce a error a las personas, hace una confusión en la minoridad, en las edades para tener relaciones con consentimiento válido", explicó la abogada, quien efectuó su denuncia ante el fiscal de turno Sergio Rondoni Caffa. Y agregó que los dichos de Jurado "no solamente riñen con la cuestión moral sino también contra las normas del derecho" y "confunden de tal manera a las víctimas que si alguien está siendo víctima de un corruptor llega a creer que lo que le están haciendo no está penado y eso no es así".



Esnaola agregó que "a las personas que se saben corruptas les da vía libre para que se sigan relacionando con personas de 13 años, lo cual es una locura". Adelantó además que apelará si el fiscal desestima la denuncia. "Ni siquiera considero que estas declaraciones sean una estrategia, lo considero como una convicción y una invitación a seguir en el camino del delito a las personas que tienen relaciones sexuales con menores de 13 años", sentenció.



"No solamente riñe con la cuestión moral sino también contra las normas del derecho, porque cuando hablamos del delito de corrupción, los menores están protegidos de 18 años para abajo, o sea que los chicos de 13 años están incluidos en esa protección. Y la convención internacional de los derechos del niño también habla de niños menores a 18 años", explicó Esnaola.



También señaló que en la denuncia aportó "como prueba los audios en crudo de los diferentes medios radiales que estuvieron en el lugar cuando Jurado dijo esto a la salida de tribunales" y mencionó que "por lo pronto el fiscal mandó a pedir los audios en forma completa y luego evaluará si hay o no apología del delito". (Análisis)