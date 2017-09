Hicieron un enorme boquete en la pared para desvalijar una tienda

Un hecho cinematográfico ocurrió en un comercio de calle de Artigas al 2000, en Gualeguaychú, cuando delincuentes realizaron un boquete para poder ingresar en el mismo y llevarse prendas de vestir.



A las 02.30 de la madrugada, una vecina del local comercial se alertó por el ruido de explosiones que surgían de dos motos que se encontraban paradas enfrente del comercio.



Allí es donde se acerca a una ventana para observar lo que sucedía y ve que dos personas con una masa de gran tamaño, estaban realizando un hueco en la pared del local.



Frente a lo que ocurrido, la vecina intenta comunicarse con el Comando Radioeléctrico, para denunciar lo que sucedía pero fue en vano. Nadie atendió, porque según lo aclarado por la Policía, el teléfono se encuentra fuera de servicio.



Los delincuentes observaron que desde enfrente del comercio estaban haciendo señas de luces, por lo que sustrajeron algunas de las prendas y se dieron a la fuga.



Flavia, la propietaria del comercio, contó a Radio Máxima: "Yo estaba durmiendo y me alertan de lo que sucedía en mi negocio. Cuando fui, no podía creer lo que habían hecho. En ese momento había una lluvia torrencial y tormenta, por lo que no se pudo escuchar nada".



"Queda claro que las explosiones la realizaban para tapar los golpes sobre la pared que estaban haciendo", manifestó.



Flavia también contó que tuvo que poner un ropero para tapar el boquete. "Por suerte mi vecina alertó de lo que pasaba porque si no, me llevaban el local entero", declaró.



En el lugar se encontraron una masa de gran tamaño y un hacha, elementos que fueron secuestrados por la policía para peritarlos.