Niño jugaba con un arma de su abuelo y mató a su amigo

Un chico de 11 años mató a un amigo de la misma edad de un tiro en el hombro cuando le disparó accidentalmente con el revólver de su abuelo con el que jugaban al creer que no tenía balas, en su casa de la localidad bonaerense de Villa Ballester, informaron este jueves fuentes policiales.



El hecho ocurrió martes último por la tarde en una vivienda ubicada de la calle José Ingenieros al 3100, en el citado distrito del partido de San Martín, cuando el menor invitó a varios amigos a jugar a su casa a la salida de la escuela.



Fue entonces que los chicos, compañeros en la escuela Técnica 3 de San Martín, comenzaron a buscar monedas en distintos recovecos de la casa y encontraron un revólver calibre .22 que pertenecía al abuelo de quien invitó a sus amigos a su vivienda, informaron fuentes policiales.



Los voceros señalaron que el menor empezó a manipular y a jugar con el arma al creer que no estaba cargada y le disparó accidentalmente en el hombro izquierdo a su amigo de 11 años.



La víctima, identificada como Elio Martínez, cayó tendida en el suelo y perdió gran cantidad de sangre debido al disparo, y cuando llegó la ambulancia a la casa, los médicos constataron que el menor no tenía signos vitales.



Isabel Duarte, madre de la víctima, señaló que tiene dudas sobre la versión que le dieron sobre la muerte de su hijo. "Yo no entiendo bien lo que pasó, me dieron el certificado de defunción que falleció a las 16:30 de la tarde y la policía vino a darme la información a las 8 de la noche y yo no pude ver el cuerpo hasta las 9 de la noche en el cajón", dijo la mujer en una entrevista con C5N.



"Tuve que pedir un abogado para que yo pueda reconocer el cuerpo de mi hijo. No me lo dejaron ver ningún momento, ni cuando pasó el accidente, ni en la morgue, ni en nada. La verdad me dijeron en el hombro y en el certificado dice que fue en el pecho, también me dijeron que eran tres chicos y la mamá del nene me dijo que eran cinco chicos. Tengo mucha duda sobre las versiones", manifestó la madre de la víctima.