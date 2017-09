Abogado del cura condenado: "A Escobar Gaviria lo condenaron sin pruebas"

Policiales Condena de 25 años de prisión efectiva para el cura Juan Diego Escobar Gaviria

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, conformado por los Dres. María Angélica Pivas, Roberto Javier Cadenas y Darío Ernesto Crespo resolvió ayer, condenar al sacerdote Juan Diego Escobar Gaviria a la pena de 25 años de prisión de cumplimiento efectivo.El ex párroco de Lucas González, fue encontrado autor material y penalmente responsable de los delitos de "promoción de la corrupción de menores reiterada agravada por su condición de guardador", en concurso real con "abuso sexual agravado"."La condena a Escobar Gaviria es arbitraria e ilegal, porque lo condenan solo por los dichos de las supuestas víctimas. No figura en las pericias médicas o psicológicas. Si decimos que hay problemas sexuales devenidos de supuestos abusos, deberían estar las pericias que avalen esto", dijo el letrado ay agregó que "a los imputados, no les hicieron los test. Hay miles de manuales de psicología forense, y no hay nada. Solo el dicho: a mí me tocaba el cura"."En la causa Gaviria, lo único que tienen son los testimonios de las supuestas víctimas. Porque hasta que a mí no me acrediten que están corrompidos, y abusados, son supuestas víctimas. Acá, se violó el debido proceso", dijo Urrutia y remarcó que "el Código Penal es claro: las entrevistas las tiene que hacer una especialista en niños. La misma psiquiatra lo dice. Dicen que bajó el rendimiento académico, pero no presentan las calificaciones. Ante el "podrían" tener secuelas, esto es duda, y la duda debe beneficiar al reo", sostuvo el abogado.Además, el letrado defensor del cura condenado a 25 años de prisión por el delito de "promoción de la corrupción de menores reiterada agravada por su condición de guardador", en concurso real con "abuso sexual agravado"; se explayó en sus afirmaciones contra la sentencia del Tribunal de Gualeguay.En declaraciones radiales, afirmó que "a Gaviria, lo condenan por un supuesto tercer hecho, de una tercer denuncia que le fueron a tomar a la casa, de una persona que no dicen dónde está? por ese tercer hecho lo condenan? Es grave, institucionalmente, lo que hicieron", disparó el abogado."A Gaviria, no le dan la libertad, por tres motivos: porque es Colombiano, porque supuestamente, tiene dinero de las limosnas para poder huir, y porque dicen que realizaba viajes a Colombia y no tiene arraigo. Es algo insólito, porque tiene domicilio acá. Arbitrariamente, lo tiene preso", señaló el doctor Urrutia.En tanto, se refirió a la próxima instancia que espera, el ahora condenado, cura Escobar Gaviria. "Vamos a ir a Casación, pero vamos a recusar a todos los miembros. Tenemos que ser legalistas y procesalistas", disparó el abogado, en comunicación exclusiva con Radio La Voz."Y si vos sos novia, concubina, o amiga del Procurador, corresponde, por amistas manifiesta, que no integren los jurados. Lo dijo en su momento el Doctor Virué, que el Procurador sería pareja de la Doctora Badano", advirtió Urrutia."Tengo recortes de diario y fotografías familiares. Si les gusta, bien. Pero tenemos que mostrar las cosas como son", finalizó.