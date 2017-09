Baleó a un amigo porque no pudo devolverle $7.000: Tiene ocho causas abiertas

Un vecino de Concordia denunció que un amigo suyo, lo baleó en una pierna porque no pudo devolverle $7.000 que le había prestado tiempo atrás.



"Me pegó un tiro mi amigo de hace más de 20 años; andaba drogado", indicó Alejandro Sotelo. La víctima de este hecho comentó: "Yo le debo a él una plata y hablé con su padre para decirle que ahora andaba mal, que como yo vendo cosas de afuera, me agarró Gendarmería y perdí todo. No tengo para reponer, así que le dije que se quedara tranquilo que yo le iba a pagar, pero que me esperada".



Según indicó el hombre, acordó con el padre de su amigo y acreedor para devolver el dinero más adelante, pero "él vino y me pegó un tiro".



Mientras tanto, Macarena, su esposa rememoró: "Él vino y nos dijo que le entreguemos la moto, pero no podemos porque es lo que usamos para trabajar; entonces empezó a los tiros, con nosotros acá adentro, con mi nene de dos años y el otro más chico (el mayor, de tres años no estaba), no tuvo respeto por nada, vino decidido".



"A Alejandro le pegó un culatazo, lo tiró al suelo, lo agarró a patadas y se llevó un equipo de música", denunció.



Después del incidente, la esposa de Alejandro realizó una exposición en sede policial, desde donde le habrían asegurado que el agresor tiene ocho causas abiertas. (El Sol)