Robo y vandalismo: Desvalijaron y ocasionaron importantes destrozos en escuela

Dolor por los hechos de vandalismo

Malvivientesy ocasionaron importantes destrozos. La comunidad educativa lamentó el vandalismo con el que actuaron los ladrones."El ordenanza, vino a su hora habitual y se encontró con la escuela en estas condiciones", comentó a, la directora de la institución, Gisel Giovanardi.Los malvivientesque habían comprado hacía un mes."Son elementos que son de los chicos y estamos muy angustiadas porque es mucha plata", lamentó la directiva.Sobre el robo, indicó que los malvivientes "ingresaron por los fondos, doblaron la reja, y accedieron a las llaves;".La directora, acompañada por integrantes de la cooperadora escolar, se mostró "muy dolida" por el hecho."Las escuelas públicas siempre estamos de pie, y trabajamos a la par con los papás de cooperadora; todo lo que teníamos se había hecho con sacrificio, rifas, bingos y peñas", rememoró Giovanardi, al tiempo que comentó: "El 30 de noviembre cumplimos cinco años, y ya nos robaron tres veces"., señaló.Margarita, una de las integrantes de la cooperadora escolar, antese mostró "dolorida" por la situación, y no ocultó sus lágrimas cuando se encontró con los destrozos en las aulas."Es una injusticia lo que hicieron con esta comunidad que lucha día a día; es un trabajo de hormiga por el que uno logra algo y en cinco minutos se pierde todo", indicó, al tiempo que se preguntó: "Los que hicieron esto, no piensan qué puede hacerles una escuela"."No sienten piedad", imploró la voluntaria. "Ellos no piensan, nunca fueron a una escuela", interrogó., remarcó.Los interesados en colaborar con la comunidad educativa, comunicarse al