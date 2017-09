Rompieron una vidriera y se llevaron celulares

Fue una noche para el olvido para la propietaria del comercio Trlida, de ventas de celulares en 25 de Mayo 1221, de Gualeguaychú. Durante la madrugada, apedrearon el vidrio del comercio y le sustrajeron dos teléfonos.



El robo no solo le causó gran indignación a la comerciante, sino también un fuerte golpe al bolsillo, porque a la pérdida económica por los dos aparatos que tenía en exhibición, valuados en 10 mil pesos, debió sumarle la reparación de la vidriera por otros 10 mil.



Alejandra contó a ElDía que el robo ocurrió alrededor de las 5. Un vecino escuchó un piedrazo que rebotó con el cristal y a los 20 minutos volvió a oír el mismo sonido, pero esta vez los delincuentes cumplieron con su cometido. Hicieron un hueco en el vidrio y sustrajeron rápidamente los dos equipos que la mujer había dejado en vidriera, supo El Día.



"Antes de irme, siempre sacó todo de la vidriera, pero anoche me los olvidé", mencionó la mujer, y acotó bromeando. "estaban atentos los muchachos". Alejandra no es la primera vez que sufre un robo, e incluso en ese mismo local pero hace varios años atrás, la mujer que anteriormente tenía el comercio bajo el mismo rubro, sufrió un robo en el que la dejaron prácticamente sin mercadería.



Como ocurre con cada comerciante, luego de ser víctimas de un delito, se extreman las medidas de seguridad, pero Alejandra ya no sabe qué más implementar. Tiene alarma monitoreada, rejas, "pagaré un seguro, más que esto no puedo hacer", expresó con cierta incertidumbre.



Se cree que los autores fueron personas jóvenes, oportunistas del descuido comercial, que sin dudar estrellaron un piedrazo y arrebataron un Motorola G5 y un LG K4, que entre los dos suman unos 10 mil pesos. Pero la otra cuenta llegó cuando debió reparar la vidriera. Sólo el paño que le rompieron le demandó otros 10 mil pesos.



La Policía fue alertada de este hecho y trabajan en tratar de obtener imágenes de las cámaras de seguridad de los comercios linderos para tratar de identificar a los responsables y recuperar los aparatos robados.