Hallaron sin vida a la joven que era intensamente buscada en Paraná

Fuentes policiales confirmaron aque en horas del mediodía de este miércoles fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven de 20 años que era intensamente buscada en Paraná. Desde la fuerza señalaron a este medio que el triste hallazgo se produjo en la zona de la Toma Vieja.Se trata de un predio de la empresa Transener, donde está la torre de la línea de alta tensión. Momentos de extrema congoja se vivien en el lugar, donde se hicieron presentes familiares de la joven.El comisario Ángel Ricle confirmó aque, mientras que el fiscal Ignacio Aramberri dispuso la realización de la autopsia.Asimismo, dijo que el cadáver fue encontrado "por un transeúnte que dio aviso a la Policía".Si bien aclaró que "no podemos determinar fehacientemente el motivo de muerte", se trataría de una autodeterminación. ", pero el forense determinará el motivo de la muerte".Interrogado poracerca de si los familiares narraron alguna situación por la que hubiera podido estar atravesando, Ricle informó: "El fiscal tiene conocimiento, pero no lo puedo decir porque la investigación recién está comenzando"., pero no sabemos si son del día de la fecha", manifestó.Sabina Narela Natella, de 20 años de edad había desaparecido ayer, a las 18, cuando concurrió a una reunión escolar en el Club Tilcara, a la que se no llegó, ni tampoco regresó a su hogar.