Se trabó en lucha con delincuente que le robó: "No me voy a olvidar de su cara"

El robo sucedió el 28 de agosto a las 9:10, en calle Soler al 1200. Alicia Isabel Cancelcaiso indicó aque abrió la puerta pensando que era su amiga que llegaba a tomar mate. En su casa estaba también su mamá, de edad avanzada, a la que la dueña del lugar quiso proteger para que no se percatara del repudiable episodio que estaba sucediendo en su domicilio.El primer delincuente que arribó a su domicilio "me empujó, traté de sacarlo, nos trabamos en lucha y nos caímos. Éste estaba a cara descubierta; entró y a los minutos llegó otro tipo más, con capucha. Al principio, grité pidiendo auxilio, trató de taparme la boca y lo arañé en la cara, en los ojos. Me cerró la puerta de un golpe y me tapó la boca y no pude gritar más", aseveró. Dijo que no estaban armados.Uno de estos sujetos,, dijo.Luego de contar que esta es la primera vez que les sucede y que vive en la zona desde hace más de 30 años, dijo que. Ella me preguntaba que me pasaba y para que no se diera cuenta, le indiqué que me mareé y me caí".Cancelcaiso resultó, tAl irse los delincuentes le sacaron la llave y se la tiraron. La mujer, buscando auxilio abrió la ventana y un vecino la socorrió.Hizo la denuncia en la comisaría cuarta. Criminalística fue al lugar y realizó los identikit., mencionó respecto del sujeto que entró a su casa a cara descubierta.En tanto, la mujer confió: "Es tanta la indignación que uno siente, que no pensé en ningún momento en que podrían tener un arma. Lo único que quería, era sacar ese tipo de adentro de la casa, lamentablemente no pude".Asimismo, aseveró que decidió contar el hecho públicamente ya que"En ningún momento del hecho tuve miedo; después del robo, tampoco.", puso relevancia.