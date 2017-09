Oftalmóloga indemnizará en cuotas a afiliados del Pami que sufrieron mala praxis

96 horas por dos años

El caso se remonta a mayo de 2015, cuando doce afiliados de la obra social nacional PAMI, denunciaron una mala praxis en cirugías de cataratas que derivaron en una pérdida de la visión.En todos los casos, se constató una infección por una bacteria que afectó la visión de los pacientes, que se sometieron a una cirugía en el Instituto Castroviejo, el 7 de mayo de ese año.En principio, se mencionaron 24 afectados y fue una docena, la cantidad de damnificados que denunciaron la pérdida de la visión por cirugías de cataratas. Sin embargo, algunos se fueron retirando del proceso judicial.Cabe recordar que el caso estalló por, que era en ese momento, la única prestadora oftalmológica del PAMI en la costa del Paraná.y que ameritaban un resarcimiento eventual. En caso de que lo aceptan se les paga y si no lo hacen, pueden recurrir a la instancia Civil para accionar", señaló el letrado yEn la audiencia, el fiscal Labriola señaló que a la doctora Desio,El acuerdo aceptado por el fiscal Gervasio Labriola, consta de "para los tiempos de la imputada", dijo el agente de la Fiscalía durante la audiencia según pudo saber Elonce TV.porque se arribó a acuerdos indemnizatorios, lo que implica que desde la Fiscalía, no se exija un nuevo resarcimiento respecto de dichos pacientes", explicó Labriola en su exposición.En cuanto a los otros"Se hizo cargo"Al ser consultado por las normas de conducta que deberá cumplir la profesional durante el período a prueba, el abogado Jorge Legascue, indicó a Elonce TV que "se trata de tareas en una fundación de Buenos Aires, que presta una colaboración sustancial a laEl abogado aclaró en diálogo con. Se cubrió desde, nuevas intervenciones quirúrgicas con otros profesionales, en nosocomios de la Capital Federal, corriendo con gastos de hotelería, viajes y otros, a los damnificados y sus familiares. Todo ello, está documentado en el expediente de que la doctora Desio se hizo cargo", resaltó Legascue.Tras la denuncia de los pacientes, el PAMI tomó la decisión de eliminar de la cartilla de prestadores a la única clínica que daba cobertura oftalmológica a los casi 80 mil afiliados que la obra social tiene en la costa del Paraná. Pero en junio de 2016, el Instituto Oftalmológico Castroviejo, solicitó al PAMI su readmisión como prestador. El planteo corrió por cuenta de la titular de la institución, Alejandra Desio, que fue condenada este martes en los Tribunales de Paraná, por el delito de lesiones graves culposas. Sin embargo, la petición había sido negada, incluso, se había rechazado un amparo presentado en la justicia por el abogado de la doctora Desio. Finalmente, se sustanció un trámite paralelo para resolver la situación.El abogado de la doctora Desio, aclaró en, hemos intentado constituirnos en querellantes y no lo logramos, porque el tiempo material que requirió definir la instancia final de "probation", impidió la continuidad de esa intención. Pero es una idea que no está abandonada por parte de la defensa de la doctora Desio", concluyó el letrado.